國產署標脫19戶洋宅！陽明山美軍宿舍群年收587萬　變身文創基地

▲國產署經管的陽明山美軍宿舍群共19戶已全數完成標租。（圖／資料照）

記者陳致平／台北報導

國產署近年經管的國有非公用不動產，被指定登錄為文化資產（以下簡稱文資）的數量逐年攀升，截至2024年底，累計已達349處。為促進這些具歷史意義的資產再利用，國產署積極推動多元活化策略，其中陽明山美軍宿舍群共19戶已全數完成標租，年租金收益合計逾587萬元，未來將朝藝術聚落方向規劃，成為藝文展演等多元用途的空間。

陽明山美軍宿舍群位於台北市士林區，興建於1950至1960年代，原為美國駐台軍事顧問團（MAAG）人員及其家屬的住宅區。其建築多為獨棟或雙併式洋房，融合美式郊區住宅風格與台灣本地建築特色，曾是台灣規模最大、最具代表性的美軍宿舍群。

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當時民間將這些美軍宿舍俗稱為「阿督仔厝」，也是冷戰時期美軍駐防台灣的重要見證。隨著美軍於1979年撤離，宿舍群逐步閒置，近年透過文化資產登錄與活化政策，賦予這批歷史建築新生命。

▲美軍宿舍文化區曾舉辦散步導覽活動。（圖／陽明山文旅團隊提供）

國產署統計，目前349處文資中已有154處完成活化利用，形式包含80處認養、15處委託管理、54處出租、3處文資標租與2處委託改良利用。透過與民間合作，引進創意與資源，國產署希望讓歷史建築轉化為文化生活場域，並兼顧保存與永續經營。

此次標脫的陽明山美軍宿舍群，包括文化景觀類8戶與歷史建築類11戶。依《國有非公用文化資產標租作業要點》規定，國產署公開評選合格投標人，並由得標人依核准的修復及再利用計畫進行後續營運。

依標脫年度劃分，2022年標脫的1戶將作為藝術家創作及展演空間；2023年標脫的7戶將發展為餐廳、藝廊、SPA及旅宿空間；2025年標脫的11戶則因區位連貫，初步構想發展為藝術展覽場域、兒童藝術教育中心、書店、咖啡廳及多元共享空間等，目標打造完整藝術聚落（實際內容將依主管機關核定為準）。

國產署表示，標租制度不僅可導入民間力量，結合在地文化與空間脈絡，讓承載歷史的建築物重獲新生，也有助於減輕管理負擔、提升文資運用效益。未來將持續推動此模式，讓國有文資真正走入生活、與民眾共享歷史價值。