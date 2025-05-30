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新青安買房「通勤太辛苦」後悔了！她求問1句...網喊：血流成河

▲▼預售屋看板、房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前靠新青安買房，寬限期5年，40年貸款；然而，因通勤太辛苦，加上她工作不太穩定，最近萌生賣房或轉租的念頭，於是發文求建議。對此，大票網友洗版留言，「賠售嗎？我等著接」、「寬限還沒過就有人爆掉了喔」。

網友在Dcard發文提到，先前靠新青安，買了一間通勤會很辛苦的房子，「寬限5年，40年貸款，屋齡10年，不含車位45坪，地點在中壢過嶺，有整理過跟基本家具。」

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他接著坦言，如今因為工作不穩定，有點想賣掉或轉租，以減輕壓力，「又考量房地合一稅，也不確定好不好賣，想請教大家或房產相關專業的人的建議。」

對此，網友們紛紛回應，「寬限期還沒過就有人爆掉了喔」、「這跟是不是用新青安一點關係也沒有，分明就是原PO現在工作不穩定，才是這個困境最大的因素，為什麼有人要噴新青安或討論人生需不需要買房啊？」「妳買了坪數大、屋齡新的房子，貸款條件又很棒。開車通勤最多40分鐘到1小時吧？用時間換取空間，比起新竹可怕的房價，真的不用那麼悲觀」、「我住的新社區也有人不堪通勤之苦，很快就賣掉了，但還好是買在新青安之前」、「沒獲利就沒有房地合一稅的問題」、「我要看到血流成河」。

另外，也有人熱心提醒，「新青安不能出租」、「你現在賣可能卡在大家貸款不好貸，然後新青安不能轉租，若你要轉成一般貸款，現在可能比較難有40年、寬限期5年的條件」。

關鍵字：房屋新青安轉租貸款困境

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