馬桶換錯尺寸害門打不開　房東「浴室門挖大洞」照片曝光

▲房東選擇的解決方式出乎意料，把廁所門切出一個洞 。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名網友更換租屋處浴室馬桶，但卻犯了關鍵錯誤，因為馬桶的尺寸款式不同，新馬桶在安裝完畢之後會卡到廁所門，導致門無法正常開啟。沒想到房東選擇的解決方式出乎意料，當場把廁所門切出一個洞。網友把照片分享至論壇Reddit之後，引發網友討論。

Newsweek報導，原PO在更換馬桶的時候，不小心選到尺寸較長的款式，「這是我的錯」，也告知房東會自行處理，但房東後來派了維修人員過來，直接在浴室門上挖洞。照片顯示，門上挖洞的位置，剛好讓門不會卡到馬桶，但當門關上之後，明顯可見一個不小的洞。

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原PO說明，其實要把馬桶更換成正確尺寸基本上不用多花錢，因為房東手中就有多的馬桶可供使用，但房東還是選擇用挖洞的方式解決問題，讓他大吃一驚。照片曝光後引發不少網友討論，至今吸引超過4000個讚以及數百條留言。

報導引述哈佛大學住房研究聯合中心2024年報告指出，在新冠疫情大流行期間，房租飆升問題在美國引發前所未見的負擔能力危機，全美大約半數的租屋族把收入30%花在繳納房租，高達1210萬戶家庭面臨把50%收入用於住房支出的困境。