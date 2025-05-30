百年祖產無人繼承！稅務局助家族尋回香山74坪土地　估市值逾千萬

▲跨越百年的溫暖重逢！竹市稅務局助家族找回千萬祖產。（圖／翻攝新竹市稅務局，下同）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市稅務局近期清查追稅期5年、金額逾5萬元無人繼承地價稅單時，發現一處74坪的百年祖產土地，因後代不知情，未再辦理繼承，經調閱日據地籍、比對戶籍，終於尋獲孫女、孫媳及曾孫輩共5位繼承人。現值逾千萬土地重返家族，第4代曾孫女驚呼：「祖產傳說是真的！」

新竹市稅務局表示，一封來自5位繼承人聯名的感謝信，表達對新竹市稅務局鍥而不捨、積極協助家族找回失落百年祖產的誠摯謝意，信中提到，後代子孫數十年前曾嘗試調閱相關資料，卻查無所獲，曾經以為只是「兒時聽聞長輩敘述的故事」，最近意外接到新竹市稅務局來函通知，才驚喜發現，竟是祖先在日據時期留下的土地，如今終於重見光明！在塵封百年香山祖產土地上，74坪的紅磚古厝承載著家族歷史記憶、芒草叢生，門匾字跡斑駁，還依稀可見「彭城堂」三個大字。

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稅務局說明，早期土地登記簿及戶籍資料是以人工作業，因音譯、筆誤，抄錄過程中難免發生姓名、身分證統一編號或地址登記錯誤，加上年代久遠，導致追查繼承人過程困難重重。本件清查發現，土地謄本登記原因為「調解共有物分割」，原因發生日期在民國78年，身分證字號錯置，進一步向地政及戶政機關調閱日據時期土地登記簿及戶籍資料，查得被繼承人生於民前26年，民國14年繼承香山區土地，民國33年去世，因日據時期尚未配賦身分證統一編號，經抽絲剝繭、層層比對，終於找到現年77歲的孫媳婦及50多歲的曾孫女等5位繼承人，見證跨越四代的親情與傳承。

新竹市稅務局表示，秉持「市民大小事，都是市府大事」的服務理念，從追稅過程中協助民眾找回塵封百年的祖產，不僅維護租稅債權，也守護市民財產，延續家族記憶。繼承人已繳清6萬多元地價稅，估市值逾千萬元，未來若出售，預估土增稅將挹注市庫約200萬元，成功活化閒置資產。