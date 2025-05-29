提前卡位塭仔圳商機！　泰山房仲：先入手十八甲重劃區





▲十八甲重劃區緊鄰著待開發的塭仔圳重劃區。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

塭仔圳重劃區面積廣達近400公頃，吸引多家指標建商插旗，未來開發備受矚目。然而，現在就可以先卡位塭仔圳商機，泰山房仲表示，十八甲重劃區緊鄰塭仔圳，未來肯定吃到開發利多，於目前區內開發飽和，生活機能到位，也建議可以先入手自住，之後再換屋到塭仔圳內。

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」 內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

[廣告]請繼續往下閱讀...

塭仔圳重劃區橫跨新北新莊、泰山區，面積廣達近400公頃，相當於 2.6 個信義計畫區，早已吸引多家大型指標建商插旗，未來開發備受矚目與期待，然而現在還未正式開發，在這之前，可以如何搶得商機，提前布局嗎？

東森房屋泰山十八甲加盟店東蔡坤唐表示：「泰山十八甲重劃區緊鄰塭仔圳重劃區，未來勢必會受到塭仔圳開發而拉抬行情，且目前區域發展成熟，生活機能到位，建議未來想入主塭仔圳的購屋族，可以先住進十八甲重劃區自住，熟悉區域環境，之後再換屋過去，據第一線觀察，我們這裡（十八甲重劃區）不少屋主未來都有打算到塭仔圳買房子。」

蔡坤唐介紹，十八甲重劃區位於泰山舊市區旁，鄰近機捷A5泰山站，開車連接國道也不用10分鐘，上台64、65快速道路都方便，交通機能不錯。另外，區域開發飽和，發展成熟，公所及戶政單位、圖書館、衛生所、運動中心通通有，日常採買方面除了鄰近傳統市場，還有一間室內的泰山公有市場，生活機能性佳。

▲十八甲重劃區內開發飽和，生活機能到位。（圖／東森房屋提供）

蔡坤唐指出，十八甲重劃區以屋齡20年的社區產品占多數，成交單價落在45~50萬元，以常見的3房車來說，總價約1700~2000萬元。而屋齡10年左右的物件，每坪成交價約55萬元；3年內新古屋則要價6字頭。

蔡坤唐觀察，十八甲重劃區屋主大多都是自住客，比例達7~8成，因此委售量向來不高，「消費者要把握現在房市比較低迷的時候，看到低於實登行情的價格，就可以趕快進場，像是20年中古屋如果每坪在45萬元以下，基本上就是閉著眼睛買了。」

蔡坤唐認為，塭仔圳重劃區面積大，未來開發起來的成果一定相當驚人，預估第一波推案至少6字頭以上，而緊鄰的十八甲重劃區為最直接的受惠區，房價也會有所跟漲，相當具有潛力。

▲蔡坤唐相當看好塭仔圳的開發潛力，也認為緊鄰的十八甲重劃區能夠受惠。（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」 內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點