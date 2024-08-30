400億BOT案加持　高雄版「信義計畫區」房價迎補漲

▲高雄農十六特區屋主們惜售心態增強，市場呈現價漲量縮格局。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／高雄報導

高雄橋頭、楠梓在科技廠帶動下，房價一飛衝天。在地房仲表示，這讓市中心的高雄農十六特區屋主們惜售心態增強，市場呈現價漲量縮格局，此外強調該區就像是台北市信義計畫區，並擁全高雄最大BOT案，將引進漢神百貨進駐，房價預計也將迎來一波明顯補漲。

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高雄農十六特區位於北高雄鼓山區，是以中大坪數、景觀豪宅著名的區塊，包括當紅韓國女團TWICE成員周子瑜等名人，都選擇在該區置產。事實上，過去市政府為促進北高雄發展，以區段徵收開發農十六特區，本來甚至要規劃為新市鎮中心，雖然計畫在高雄縣市合併升格後取消，但該區仍具有相當出色的發展。

東森房屋高雄農十六店長蔡明家介紹，農十六特區交通機能便捷，除了有高雄捷運凹子底站，還有輕軌愛河之心與龍華國小站行經，距離鼎金系統交流道也不遠，且除了公園綠地等公共設施不少，商業機能也不差，生活機能便利，緊鄰明誠商圈與巨蛋商圈，還坐擁龍華國、明華國中等明星學區，是大高雄地區房市指名度數一數二的區塊。

「農十六特區就像是台北的信義計畫區！」蔡明家說，農十六特區除了臨近現有的漢神巨蛋百貨，區內還擁全高雄最大規模的BOT案正如火如荼興建中，由富邦集團砸400億元投資，規劃2棟48層建築，將引進漢神巨蛋三館，屆時將成為全高雄營業面積最大的百貨公司，此外還有聯上停35BOT案，也將導入商場機能，農十六特區將成為百貨商場的一級戰區。

蔡明家觀察，農十六特區的買方，基本上大多屬收入較高，追求生活品質的消費者，因為要進入農十六特區需要「一定的門檻」，2房+車位總價破千萬，3房+車位則要2000萬元起跳。

▲農十六特區的買方，基本上大多屬收入較高，追求生活品質的消費者。（圖／東森房屋提供）

蔡明家進一步介紹，農十六特區整體素地不到1成，線上預售案稀少，以屋齡10~20年產品居多，大坪數豪宅依不同的建商品牌、建材配備、地段等條件，價格落差大，成交單價落在35~60萬元間；而一般中小坪數社區則落在3~4字頭，部分社區則已達5字頭水準。

蔡明家說，近年房市話題圍繞在科技園區上，高雄也不例外，像是橋頭和楠梓房價漲勢驚人，新案價格來到驚人4字頭，「而這樣的行情，也使居住品質更好的農十六特區屋主出現更強的惜售心態，心想橋頭、楠梓都賣到4字頭了，我丟出來一定不可能更低，因此區域房市呈現價漲量縮格局，預計未來也將迎來明顯補漲。」





▲東森房屋高雄農十六店長蔡明家。（圖／東森房屋提供）

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