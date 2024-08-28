無錢可貸！央行理監事會議再出招？　專家指：下半年量縮





▲房貸鬧錢荒，購屋人心慌慌 。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

房貸鬧錢荒，購屋人心慌慌。最新一集《地產詹哥老實說》邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨、《樂居網》研究部經理謝銘元，分析下半年房市走勢，認為房價下殺的機會不高，建議「還是要留在市場裡」，此外也提供幾個值得持續觀察的變數。

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謝銘元表示，6~7月在股市、房市雙好的情況下，市場一面看多，建商紛紛延遲推案或限制每週銷售戶數，但在股災和貸款資金緊縮後，有些建商態度也逐漸放軟，認為趕快賣一賣也好，但就目前新案市況來看，仍是熱度不減。

「期待房價下跌的民眾，恐怕要失望了！」謝銘元表示，回歸原點來看，造成房貸資金緊縮的原因就是市場太好，今年房價年增約10~15%，遠高過去每年5%的均值，且科技產業後續發展持續看好，今年、明年國內經濟成長率預測為3.9、3.5%，房價應該呈現量縮、緩漲，頂多盤整的格局。

▲謝銘元（中）表示，期待房價下跌的民眾，恐怕要失望了。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

徐佳馨也說，雖然這波銀行資金緊縮發酵後，買房借錢變困難，加上股市修正，讓部分民眾出現暫緩購屋的心態，但同時也讓部分屋主惜售，計畫等市場好一點的時候，再拿出來賣，觀察目前二手待售量約7萬戶，還不到出現明顯議價的量。

但另一方面，徐佳馨提到，2020~2022年共核發51萬戶建照，今年進入大量完工交屋期，可能新成屋以更低的價格釋出後，回頭殺到預售屋，形成市場壓力，「不過整體來說，就算價格出現修正空間，也是明年的事，強調後況怎麼走，要持續追蹤資金緊縮的狀況維持多久、央行理監事會議的態度以及政策走向。」

▲徐佳馨建議，有購屋需求的消費者，還是要持續看房 。（示意圖／記者項瀚攝）

下半年建議進場買房嗎？徐佳馨說，對於購屋族來說，看待房價要像看待個股一樣，可能有漲有跌，建議有購屋需求的消費者，還是要持續看房，持續了解市場脈動，鎖定好物件，評估過後沒問題，銀行也願意放款，就買下去。

謝銘元也建議，成屋方面可以持續看，預售則盡量挑選工期長一點的，未來貸款風險會比較小，此外提到近年中南部蛋白區房價漲高，追高可能有風險，建議可把焦點鎖定在蛋黃區。