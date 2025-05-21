房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

▲川普關稅戰來襲，第一線房市如何？（示意圖／記者董美琪攝）

記者項瀚／台北報導

川普關稅戰來襲，第一線房市如何？最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義房屋內湖星雲店經理李永勤，他觀察，這多少讓部分買方產生實恐懼擔憂、資金被股票軋到，降低購屋預算，但對房市的衝擊，不同區域、不同產品會有很不同的結果。

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李永勤表示：「今年房市交易量縮確立，但估全年移轉棟數還是有28~30萬棟水準，把時間軸拉長來看，並不算是特別差，不論政府政策、關稅戰等等，衝擊都會是短期的。」

李永勤觀察：「川普關稅戰後，有些買方確實會恐懼、擔憂，或是資金被股票軋到，購屋預算下修，但貿易戰之下，首當其衝的是台灣中小企業，反應到房市衝擊的是中大坪數、中高總價產品，以雙北為例，新北3~5千萬元、北市5~7千萬元。」

▲川普貿易戰之下，台灣首當其衝的是中小企業。（圖／路透）

李永勤說：「就第一線觀察，雙北地區一些條件好的區段、產品定位正確的產品，例如電梯大樓2房，釋出量不多，且還維持一定買氣。」

何謂好區段、產品定位正確？李永勤表示：「房價動搖區較容易出現在過去資金氾濫的地方，例如受題材炒作的中南部部分區域，而雙北則相對穩定，尤其是捷運站沿線、生活機能完善的區域；但雙北不同產品部分也有差，30年華廈價可能出現修正，但新大樓、公寓反而沒什麼跌的空間。」

李永勤指出：「以雙北地區來看，比較不穩定的區域就是重劃區較多的地方，例如五股、泰山、新莊，而淡水由於大多規劃小坪數，且交通建設明確，反而沒有掉那麼多，至於表現最好的就是板南線，尤其是板橋區。」





▲李永勤表示：「雖然目前交易量縮，但賣方都是誠意賣方，而買方也不需像過去一樣追價。」（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

整體而言，李永勤表示：「雖然目前交易量縮，但賣方都是誠意賣方，比較會開出行情價，而買方也不需像過去一樣追價，因此仍有媒合機會。」

李永勤表示：「目前買方最擔心的還是貸款問題，因此建議要尋求大型上市房仲品牌服務，除了積極給予房貸協詢，就銀行端來說，也會比較放心放款。」

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