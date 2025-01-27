小嫻砸千萬定居屏東　「自帶美肌效果」新居曝光

記者張雅雲／高雄報導

房屋的裝潢風格最能代表屋主的個性，不少外界對女明星住家的印象，就是家中充滿各種名牌包與高跟鞋，女星小嫻（黃瑜嫻）的新家就充滿她的個人品味，一打開大門就是超像樣品屋的空間，沒有外界認為女明星刻板印象的感覺。

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▲小嫻近年都住在屏東，恢復單身後，2024年重返校園，成為國立屏東大學音樂系新生，引發外界關注。（圖／記者張雅雲攝）

小嫻近年都住在屏東，恢復單身後，2024年重返校園，成為國立屏東大學音樂系新生，引發外界關注，小嫻透露，一知道透過特殊選才成為音樂系新生後，就開始尋找新家。

▲小嫻新家跟設計師溝通時，就表示為了直播，需要一間可以自帶美肌效果的房子。（圖／記者張雅雲攝）

她當時設定的購屋條件，就是要離學校近，還要有VIEW、有棟距，小嫻笑稱，很幸運第一次看屋，就看到這間建商的頂樓保留戶，當場被客廳的採光吸引，一秒在心中決定「就是這間了！」

該戶含車位坪數約56坪，總價破千萬元，一踏入室內，就是一架小鋼琴擺飾，呼應新鮮人身份，客廳寬敞明亮，右側的整片落地窗，直接引入充足自然光，溫馨簡單的風格，加上條理分明乾淨的收納，讓人不禁驚嘆「好像樣品屋」。

▲溫馨簡單的風格，加上條理分明乾淨的收納，讓人不禁驚嘆「好像樣品屋」。（圖／記者張雅雲攝）

小嫻笑說，當初跟設計師溝通時，就表示為了直播，需要一間可以自帶美肌效果的房子，加上喜歡玫瑰金、金屬色系，因此設計師直接為她以奶茶色系打造整體空間，帶著溫暖的氛圍感。

而她入手的3房隔局，因有練琴需求，因此改為2房，除保留主臥室外，另一間規劃為琴房，她特地入手一架白色大平台鋼琴，特別的是，為了隔音，她請專門隔音工程的公司施作，考慮到聲音傳導的介質是空氣，整間房間一關上門，就處於氣密狀態，小嫻笑說：「整間房子最貴的裝潢就是琴房。」

▲她入手的3房隔局，因有練琴需求，因此改為2房，保留主臥室外，另一間規劃為琴房。（圖／記者張雅雲攝）

琴房不但地板墊高、加裝氣密門，連窗戶都有3層，以免練習的琴聲影響到周邊鄰居，同時在琴房轉角，用流線與弧形的透明設計，來做出空間造型變化，小嫻回家時，就會看到純白色的鋼琴，心情超好。

而整個客廳沒有多餘的擺設，只有一張大型的長桌，連沙發、電視都沒有，小嫻透露，音樂系課業繁重，需要大量時間準備功課，大長桌十分方便小組作業或與同學討論功課，反而比沙發實用。

全屋最能突顯女明星身份的，大概就是主臥室獨立的衣帽間，衣櫃內分門別類放滿她的衣物配飾。

▲小嫻每天保養完，全部檯面保持淨空出門。（圖／記者張雅雲攝）

不過連女明星化妝台最常見的化妝品、保養品等各種瓶瓶罐罐都看不到，全被小嫻收納在抽屜內，她分享，化妝品在抽屜內會滾來滾去，底部先鋪1條毛巾就不會滾動，所以每天保養完，就全部檯面保持淨空出門。

小嫻笑稱：「養成即知即行的好習慣，想要做什麼就順手收一下。」這也是小嫻搬進新家住了1個月後，室內還能保持如同樣品屋般的小秘訣。

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