輕鬆開運！　靈數導師指「專屬九型人格」居家軟裝建議

▲2025年九類人群專屬的居家軟裝可提升能量，迎接順利的一年。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

新的一年即將來臨，無論是事業運、感情運還是整體的生活平衡，家中的小改變可能就是開運的關鍵，根據九型人格的特質，靈數導師賈斯柏Jasper特別整理了九類人群專屬的居家軟裝建議，幫助每個人以最適合自己的方式提升能量，迎接順利的一年。

生命靈數的計算方式為每個人西元出生時的年、月、日組成的一組特殊的數字，經過不斷將個位數字全都加總起來，直到出現個位數字，便會得出1~9的數字。



1號人：時來運轉魚缸，穩定情緒促事業

1號人充滿能量，但容易因為衝動或暴躁而失去平衡。專家建議在家中擺放雙數金魚的魚缸，利用水元素的平靜特性穩定情緒。同時，「時來運轉」象徵事業順利、財運亨通，幫助1號人在新的一年事業步步高升、順風順水。

▲每個人都有適合自己的開運方式，居家空間的布置就是其中之一。（圖／資料照）



2號人：橘色床罩與雙枕，象徵穩定依靠

2號人需要來自他人的支持與力量，橘色作為2號人的幸運色，是最好的選擇。建議選用橘色的床罩組，並搭配雙數抱枕，象徵依靠與穩定。不論是單身還是有伴侶，這樣的擺設都能帶來安全感，讓2號人在新的一年更加穩定安心。



3號人：家庭KTV或劇院設備，聲音帶來活力

對於充滿活力的3號人，聲音與氛圍是正能量的來源。擁有家庭卡拉OK或劇院設備，可以透過美好的聲音為空間注入活力與歡樂，讓整個家的氛圍感提升。這樣的設定將幫助3號人時刻保持好運與正能量。



4號人：招財綠植，帶來安全感

4號人對財富的安全感有很高需求，而綠色植物不僅象徵穩定，還能吸引財運。專家推薦室內盆栽如金錢樹、發財樹或黃金葛，這些植物能為家中帶來滿滿的安全感，同時招來好運，是4號人的居家必備。



5號人：大自然畫作，讓家也充滿自由感

熱愛自由的5號人總是向往大自然，建議在家中布置大型自然畫作或照片，讓空間充滿戶外的感覺。即使待在家，也能像身處山林或海邊般放鬆，為5號人提供舒適的居家體驗。

▲為自己的空間添置一點專屬的小改變，迎接更加順利的2025年吧。（圖／unsplash）



6號人：躺椅或按摩椅，學會放鬆與自愛

總是為他人操心的6號人，往往忽略了對自己的關愛。專家建議添置一張沙發躺椅或按摩椅，作為自我放鬆的專屬空間。透過日常的放鬆，讓6號人充滿能量，迎接新的一年。



7號人：紫晶洞或紫晶陣，與心靈對話

7號人思考頻繁，常沉浸在自己的腦海中。紫水晶被認為能啟發心靈的連結，幫助7號人平衡心與腦的能量，傾聽內心的聲音。此外，紫水晶還能激勵7號人將內心感悟與他人分享，進一步提升人際關係。



8號人：金色招財貓或飛天貔貅，快速招財

對於追求效率與實際的8號人，金色招財貓或飛天貔貅是最佳選擇。這些招財小物能快速吸引財運，為8號人的事業與財富帶來強力助攻。



9號人：精油機、鹽燈或香氛蠟燭，淨化心靈

熱愛助人的9號人，常常需要一個安靜放空的空間。建議擺放精油機、鹽燈或香芬蠟燭於角落陰涼處，幫助淨化思緒與磁場，重新充電。這樣的小物能提升9號人的心靈能量，讓他們在幫助他人之前先照顧好自己。



賈斯柏說：「每個人都有適合自己的開運方式，居家空間的布置就是其中之一。透過這些針對九型人格的專屬軟裝提案，不僅能讓家更舒適，也為新的一年注入更多好運與正能量。」快為自己的空間添置一點專屬的小改變，迎接更加順利的2025年吧。

