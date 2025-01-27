ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

輕鬆開運！　靈數導師指「專屬九型人格」居家軟裝建議

▲▼台中,交屋,裝潢,包套,家具,家電,套餐,室內設計,美室家居,燦坤, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年九類人群專屬的居家軟裝可提升能量，迎接順利的一年。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

新的一年即將來臨，無論是事業運、感情運還是整體的生活平衡，家中的小改變可能就是開運的關鍵，根據九型人格的特質，靈數導師賈斯柏Jasper特別整理了九類人群專屬的居家軟裝建議，幫助每個人以最適合自己的方式提升能量，迎接順利的一年。

生命靈數的計算方式為每個人西元出生時的年、月、日組成的一組特殊的數字，經過不斷將個位數字全都加總起來，直到出現個位數字，便會得出1~9的數字。

1號人：時來運轉魚缸，穩定情緒促事業

1號人充滿能量，但容易因為衝動或暴躁而失去平衡。專家建議在家中擺放雙數金魚的魚缸，利用水元素的平靜特性穩定情緒。同時，「時來運轉」象徵事業順利、財運亨通，幫助1號人在新的一年事業步步高升、順風順水。

▲聯上APPLE 樣品屋▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲每個人都有適合自己的開運方式，居家空間的布置就是其中之一。（圖／資料照）

2號人：橘色床罩與雙枕，象徵穩定依靠

2號人需要來自他人的支持與力量，橘色作為2號人的幸運色，是最好的選擇。建議選用橘色的床罩組，並搭配雙數抱枕，象徵依靠與穩定。不論是單身還是有伴侶，這樣的擺設都能帶來安全感，讓2號人在新的一年更加穩定安心。

3號人：家庭KTV或劇院設備，聲音帶來活力

對於充滿活力的3號人，聲音與氛圍是正能量的來源。擁有家庭卡拉OK或劇院設備，可以透過美好的聲音為空間注入活力與歡樂，讓整個家的氛圍感提升。這樣的設定將幫助3號人時刻保持好運與正能量。

4號人：招財綠植，帶來安全感

4號人對財富的安全感有很高需求，而綠色植物不僅象徵穩定，還能吸引財運。專家推薦室內盆栽如金錢樹、發財樹或黃金葛，這些植物能為家中帶來滿滿的安全感，同時招來好運，是4號人的居家必備。

5號人：大自然畫作，讓家也充滿自由感

熱愛自由的5號人總是向往大自然，建議在家中布置大型自然畫作或照片，讓空間充滿戶外的感覺。即使待在家，也能像身處山林或海邊般放鬆，為5號人提供舒適的居家體驗。

▲盆栽,植栽,室內植物,薰衣草,虎尾蘭,白鶴芋,蘆薈,吊蘭。（圖／unsplash）

▲為自己的空間添置一點專屬的小改變，迎接更加順利的2025年吧。（圖／unsplash）

6號人：躺椅或按摩椅，學會放鬆與自愛

總是為他人操心的6號人，往往忽略了對自己的關愛。專家建議添置一張沙發躺椅或按摩椅，作為自我放鬆的專屬空間。透過日常的放鬆，讓6號人充滿能量，迎接新的一年。

7號人：紫晶洞或紫晶陣，與心靈對話

7號人思考頻繁，常沉浸在自己的腦海中。紫水晶被認為能啟發心靈的連結，幫助7號人平衡心與腦的能量，傾聽內心的聲音。此外，紫水晶還能激勵7號人將內心感悟與他人分享，進一步提升人際關係。

8號人：金色招財貓或飛天貔貅，快速招財

對於追求效率與實際的8號人，金色招財貓或飛天貔貅是最佳選擇。這些招財小物能快速吸引財運，為8號人的事業與財富帶來強力助攻。

9號人：精油機、鹽燈或香氛蠟燭，淨化心靈

熱愛助人的9號人，常常需要一個安靜放空的空間。建議擺放精油機、鹽燈或香芬蠟燭於角落陰涼處，幫助淨化思緒與磁場，重新充電。這樣的小物能提升9號人的心靈能量，讓他們在幫助他人之前先照顧好自己。

賈斯柏說：「每個人都有適合自己的開運方式，居家空間的布置就是其中之一。透過這些針對九型人格的專屬軟裝提案，不僅能讓家更舒適，也為新的一年注入更多好運與正能量。」快為自己的空間添置一點專屬的小改變，迎接更加順利的2025年吧。
 

關鍵字：居家軟裝開運建議九型人格2025年能量提升生命靈數

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

輕鬆開運！　靈數導師指「專屬九型人格」居家軟裝建議

新的一年即將來臨，無論是事業運、感情運還是整體的生活平衡，家中的小改變可能就是開運的關鍵，根據九型人格的特質，靈數導師賈斯柏Jasper特別整理了九類人群專屬的居家軟裝建議，幫助每個人以最適合自己的方式提升能量，迎接順利的一年。

15分鐘前

早上別急著鋪床！不通風成「塵蟎、臭蟲最愛」　專家揭恐怖後果

你起床後第一件事會做什麼呢？醒來馬上整理床鋪可能是許多人保持整潔的生活習慣，但清潔專家警告，這樣的行為可能適得其反。英國清潔達人Mrs.D建議，起床後應讓床鋪通風至少一小時，否則恐怕成為塵蟎與床蝨（臭蟲）溫床。

1小時前

百億豪宅到63樓摩天大樓　台中9大指標建築曝光

台中以國際建築設計密度之冠聞名，2025年水湳經貿園區不少公共指標建築完工，更帶領台中走向設計之都，盤點台中市9座國際級建築，不論是民間、公共建設或是商辦案都有代表作品，隨著這些作品逐一亮相，再次鞏固台中「全台國際建築密度最高城市」的地位。

2小時前

「根本沒看屋」就買房！夫婦衝著這原因　一點也不後悔

美國一對夫婦在密西根州置產，意外得知隔壁另一棟房子也在出售，儘管屋主不願意開放參觀、根本無從得知任何屋況，他們依然決定咬牙買下，並且對於這個決定「一點也不後悔」。

2小時前

才買下新房！男隔天樂透中1千多萬頭獎　嗨爆：剛好付房貸

美國北卡羅來納州一名男子剛買下一棟房子，隔天就發現自己買的彩券中獎，贏得439,527 美元（約台幣1,439萬元），超幸運巧合讓他笑稱，這筆錢剛好可以用來付房貸。

2小時前

好消息！北市「整宅公辦都更」門檻降了　千戶受惠

臺北市政府為加速老舊整建住宅的都市更新，再次加碼推出誘因政策！臺北市都市更新處宣布，將公辦都更第二階段的住戶同意門檻從9成調降至8成，估計千戶居民即刻受惠。

2小時前

小嫻砸千萬定居屏東　「自帶美肌效果」新居曝光

房屋的裝潢風格最能代表屋主的個性，不少外界對女明星住家的印象，就是家中充滿各種名牌包與高跟鞋，女星小嫻（黃瑜嫻）的新家就充滿她的個人品味，一打開大門就是超像樣品屋的空間，沒有半分女明星住家的感覺。

4小時前

房東突漲房租　三寶媽無力負擔「乾脆住飯店」讚：好像中樂透

美國康乃狄克州一名單親媽媽因為房東突然調漲房租，沒有存款，無力負擔高額租金的她，只好帶著2名孩子住進飯店，沒想到長期住飯店的錢竟然比租房便宜。

4小時前

欠債女「繼承2分之1房產」向老妹借名登記！結局超悲催

一名陳姓女子年輕時欠債，於是將繼承到的2分之1房產，辦理拋棄繼承，並與妹妹口頭約定，等債戶還清後再過戶回來，怎料妹妹後來反悔，氣得她找上律師，但由於提不出任何證據，最終也只能忍痛放棄。

4小時前

台中社宅逾3700戶「興建ing」　還有7案待開工！

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。住都中心目前在台中市待開工與進行中有16案，進行中的9案、仍待開工的7案。

5小時前

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住在高速公路中央！　最強釘子戶..

管委會可以直接罰住戶錢嗎？　律..

房東突漲房租　三寶媽租不起房「..

天龍國撿便宜！　399萬買萬華..

這座小鎮「所有居民」住一起

咬牙買14坪房！30歲女心慌「..

中台灣「豪宅一哥」涉超挖賣車位..

與「電梯共壁」的房能買嗎？　網..

男百萬網購現成小屋　開箱片爆紅

欠債女「繼承2分之1房產」向老..

ETtoday房產雲

最新新聞more

輕鬆開運！　靈數導師指「專屬九..

早上別急著鋪床！　不通風成塵蟎..

百億豪宅到63樓摩天大樓　台中..

「沒看屋」就買房　夫婦不後悔原..

才買下新房　男隔天中頭獎「剛好..

好消息！北市「整宅公辦都更」門..

小嫻砸千萬定居屏東　「自帶美肌..

房東突漲房租　三寶媽租不起房「..

欠債女「繼承2分之1房產」向老..

台中社宅逾3700戶「興建in..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366