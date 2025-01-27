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咬牙買14坪房！30歲女心慌「可能賠70萬」　兩派吵翻了

▲▼ 居家風水 。（圖／記者項瀚攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名30歲女網友今年買下14坪兩房的預售屋，雖然她對未來擁有屬於自己的空間感到滿足，但在得知房價可能下跌後便難以釋懷。對此，兩派網友掀起論戰，一票人認為，既然是自住，根本沒差；不過也有人表示能理解。

女網友在Dcard發文提到，今年30歲的她，沒有結婚生子的計劃，買房的主要目的是追求穩定的生活，能夠擁有自己的門牌、主導家中的擺設與裝潢，無需再面對長輩的情緒壓力，這讓她感到自在，「當然長輩要到我家作客，我非常歡迎，朋友要來過夜，也有客房。」

不過，她近期發現，未來房價可能會跌，忍不住開始內耗，「我預計這次買房可能會賠個70萬，我只是個小資族而已，雖然不是無法負擔，但就會想是否在不適合的時間入場了。」

原PO表示，她是買來自住的，地點、建商、樓層、附近的生活機能都不錯，評估起來有不少優點，而未來房貸約佔月薪的40%，平時的生活開銷影響不大，但更大筆的支出就需要考慮了，「講了這麼多，就是覺得自己今年買房，然後沒多久房價會下跌，便不太高興，不知道今年買房的人，有沒有這樣的感覺？」

▲▼看房,房仲,代銷,新成屋,預售屋,買房,租屋,房東,租金,房租,小坪數,兩房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

對此，一票網友直言，「這跟未來一樣沒辦法預測啊！沒什麼好檢討自己的」、「其實說跌...也還沒跌阿，根本不需要擔心太多吧」、「自住沒要賣又付得起，是在後悔什麼？」「短期不會賣，就不用過度在意短期市場波動」、「自住沒差唸十遍，我朋友教我的」、「自住根本沒差，漲了妳是贏家，跌了妳還有家」。

不過，也有人能理解原PO，表示「這就跟股票一樣，進場成本就是差了70萬，雖然是剛性需求，能和銀行增貸的金額就是有差距，只能說運氣不好吧，剛好遇到打房潮」、「有個說法是你只要不賣，你就不會賠，但看到別人買比自己低，心裡還是會不高興，這算是正常的啦」、「說什麼自住房不用管漲跌的，要嘛富二代錢都花不完，要嘛財商不足，房子漲價代表可以貸款出更多低利率的資金，不管急用還是投資都好用」。

關鍵字：房價買房未來網友心情

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