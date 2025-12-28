開發商如蕉農！　估價師：5年前布局1產品的人是贏家

▲政府「打住不打商」，住宅市場死一片，但商用不動產仍表現出色 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

政府「打住不打商」，住宅市場死一片，但商用不動產仍表現出色，不過以台北市來說，未來將湧現大量商辦，屆時去化狀況備受挑戰。估價師表示，建商就像「蕉農」，並指出5年前布局商用不動產的開發商最聰明，都收到很好的回報。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

去年919央行祭出第七波選擇性信用管制後，全台住宅房市急凍，部分區域房價也下修，建商、代銷業者苦哈哈，但政府政策「打住不打商」，且國內產業、經濟表現出色，商用不動產市場仍相當強勁。

不過，以首都台北市來說，已陸續開始有許多商辦大樓落成，未來大量供給釋出，能否順利去化，是否將衝擊空置率、租金表現值得關注。

宇豐不動產估價師聯合事務所副所長陳志豪表示：「房地產市場具生產週期遞延的特性，就像是蕉農，現在香蕉價格好、拼命種香蕉，等到收成時可能價格就不好了，觀察近幾年北部房地產市場，最聰明的就是5年前布局商用不動產的開發商。」

至於未來北市大量商辦供給出現，商用市場表現將是如何？陳志豪表示：「大量A辦釋出，會讓B辦公司轉租A辦、C辦客戶轉租B辦，以此類推，那麼條件最差、最老的大樓將可能面臨淘汰，」

陳志豪接著表示：「大量A辦釋出後，整體租金行情是否修正，關鍵在於台灣科技業的表現，事實上北市Ａ辦，或是說所謂的頂級P辦，最主要的承租方還是科技業。」

另外關於工業地產，宇豐睿星總經理郭慧蘭表示：「北部價格已高，觀察近來桃園、新竹、台中等縣市較為熱絡，整體而言，受惠於國內科技業、電子業表現強勢，此外還有關稅效應下的台商回流，估至少未來2~3年工業地產市場需求穩健，樂觀看待。」

▲宇豐不動產估價師聯合事務所副所長陳志豪（右）以及 宇豐睿星總經理郭慧蘭。（圖／記者項瀚攝）

