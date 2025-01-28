買蛋黃區預售屋！機能超好「卻有1大隱憂」　他苦惱：怕社區荒廢

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近買下一間蛋黃區的預售屋，不僅生活機能方便，離他的工作地點也不遠；然而，最令他憂心的是，社區戶數少於50戶，就怕未來管理費會不夠，導致社區難以運作。

網友在Dcard發文提到，最近買了一間預售屋，地點算蛋黃區，鬧中取靜、生活機能方便，距離大型連鎖健身房、藥局和全聯，僅約600公尺，「是因為生活和工作地點，所以決定買的。」

不過，他話鋒一轉，坦言這間預售最大的問題就是戶數太少，「現在建商預設管理費每坪60元，但想也知道不夠，至少要到1坪90元，可能才夠支付基本開銷，估計之後保全只能1哨12小時，然後清潔一周三天。」

原PO憂心表示，「未來社區的發展，很看社區住戶的素質，很吃人品，如果錢不夠了，湊不出來，社區會不會就荒廢了？」

對此，網友們紛紛回應，「不要買啊，但是你就想買啊」、「不管大社區小社區都很吃人品，你以為三百戶以上的大型社區就沒其他問題嗎？建議就是你自己下去當委員，監督花錢，然後自己想辦法省錢」、「100戶以下不考慮，24小時保全、1位總幹事、1位秘書+清潔人員，還有弱電系統、電梯及消防安檢、垃圾清運等，1個月大概至少花40-50萬」、「我不敢買，因為我很怕麻煩，講到錢，很多事情會窒礙難行，光是要把管理費變成原先的1.5倍就有得吵了」、「住戶素質到哪都一樣，不要幻想少戶數比較單純，戶數過少，經費不夠才是真的」。