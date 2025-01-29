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靠自己打拼買房「爸媽突要求一起住」　男想拒絕崩潰：很自私嗎

▲▼看房,買房,房產,購屋,房仲,租屋。（圖／CFP）

▲男子買了自己的房子，爸媽突然要求一起住。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子靠自己的積蓄，近來終於買下人生第一棟房子，沒想到爸媽突然向他表示，由於年紀大了，擔心退休後經濟不穩定，希望能一起搬進他新家，讓他十分排斥，上網詢問網友意見。

這名34歲男子在國外論壇Reddit上發文，他靠著自己多年的努力和存款，近來終於買下屬於自己的房子，原本希望能打造成自己的單身漢空間，沒想到60多歲的爸媽突然提議也要一起住。

男子表示，爸媽之前一直住在租來的公寓，雖然經濟上沒有遇到困難，可是考量到退休生活，希望他能把新房讓出來一起居住，沒想到他拒絕後，就遭爸媽責備忘恩負義，完全不顧他們當初是怎麼辛苦把他養大。後來就連親戚也幫腔，數落男子為人子女，應該要答應父母的要求。

男子澄清，他並不是不願意幫助父母，若是父母經濟上有需求，他願意幫忙支付一部分房租，他只是想要能有一個屬於自己的空間，難道這樣的想法很自私嗎。

貼文曝光後獲得上千網友留言，許多網友都支持男子決定，「那是你自己花錢買的，他們應該為你有這個能力感到驕傲，而不是情勒你」、「支持你，若是和爸媽住在一起，最後他們一定會開始管東管西的」。

關鍵字：家庭買房父母房產雲reddit單身

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