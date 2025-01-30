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2024台中預售解約94件　3屯區「賣多解多」占全市6成

▲▼ 看屋照,帶看,賞屋,購屋族,買房,帶看照,賞屋照,預售屋,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2024台中預售解約94件，其實以2024年推案2.4萬戶來看，佔比非常低僅0.3%。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

統計台中市2024年各行政區預售建案解約件數總共94件，以北屯區22筆居冠，西屯區18筆居次，南屯區10筆，3區合計達50件，占整體近6成，成為預售解約重災區。

細看北屯區22筆解約中，以大樓產品為主要解約標的，包含「太原YES」、「順天KING'S ROAD」、「浩瀚景立方」等指標建案，而辦公類「浩瀚創立方」2筆最為特殊。

西屯區則以豪宅「雲頂」、「蘿曼蘿蘭」解約量分別達5、4筆最受矚目，豪宅產品也不意外加入解約行列，如「寶輝101」就有3筆解約，顯示高總價物件解約狀況嚴峻，同時區內商業區指標性辦公產品「市政萬象廣場」也出現2筆解約。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

而南屯區也出現品牌建商解約案例，包含「精銳Lead」3筆、「精銳Sky one」3筆，顯示即使是市場知名度高的建商，仍難以避開解約潮衝擊。

沿海行政區方面，梧棲區出現4筆解約，主要分布在「逸樂」、「勝興豐境」、「佳鋐大境」等建案；龍井區則以透天產品為主，共計7筆，其中「御墅欣境」及「里仁匯」各有2筆。

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟祥分析：「2024年解約潮主要受到連續升息影響，導致房貸負擔加重，加上金融機構對於房貸額度及成數趨於保守，使得部分購屋者的資金壓力陡增下的後果。」

▲▼預售屋,工程,工地,新建案 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲目前市況有不少預售屋將在2025年面臨交屋，在金融水位尚未釋放前，不排除會出現真的解約潮。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「2024台中預售解約94件，其實以2024年推案2.4萬戶來看，佔比非常低，僅0.3%，且以數據來說2023年的解約數量達到129件，因此並非2024年真的出現解約潮，不過目前市況有不少預售屋將在2025年面臨交屋，在金融水位尚未釋放前，不排除會出現真的解約潮。」

關鍵字：預售解約台中市北屯區西屯區南屯區

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