台南市社宅各區同步！　「5561戶社宅」興建中

▲台南市東區新都安居A預計2025年完工。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／台南報導

國家住宅及都市更新中心（住都中心）在全台各地興辦社會住宅，至今已完工、已決標的戶數已經突破6萬戶。住都中心在台南市規劃了19案，其中已經在興建中的有10案、已決標待興建的9案。

住都中心規劃正在興建中10案社宅，包括新營區長勝好室規劃有托嬰中心、身心障礙者社區式日間照顧服務，總戶數140戶，套房型88戶、兩房型42戶與三房型10戶；新市區新市安居規劃總戶數670戶，套房型498戶與兩房型172戶；安南區和順安居規劃了托嬰中心，總戶數有1703戶，套房型1106戶、兩房型454戶、三房型142戶以及1戶社區居住。

▲永康區東橋安居規劃220戶。（圖／國家住都中心）

另外，還有永康區3案，其一為東橋安居規劃220戶，套房型132戶、兩房型66戶與三房型22戶；第二則是橋北安居，規劃了241戶，套房型152戶、兩房型66戶以及三房型23戶；最後則是正強安居規劃托嬰中心、里民活動中心、社福中心，總戶數有464戶，套房型246戶、兩房型166戶還有三房型52戶。

除此之外，還有安平區億載安居總戶數537戶，套房型348戶、兩房型160戶與三房型29戶；南區有2案，其一是2022年就動工的開南安居，規劃300戶，套房型180戶、兩房型80戶以及三房型40戶，另一個則是鯤鯓安居，總戶數規劃665戶，套房型408戶、兩房型179戶與三房型78戶，預計2028年完工；台南市東區新都安居A規劃有幼兒園，總戶數621戶，套房型392戶、兩房型190戶還有三房型39戶，預計將於2025年竣工。