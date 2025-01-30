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女辭職帶2毛孩「一起住特斯拉」旅行　沒租房每月省下6萬多元

女辭職帶2毛孩「一起住特斯拉」旅行　每月比租房省6萬元。（圖／翻攝自Instagram／littlehippygal）

▲女子帶寵物搬到特斯拉。（圖／翻攝自Instagram／littlehippygal）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子在新冠肺炎流行期間選擇辭掉工作，帶著寵物貓狗一起搬到特斯拉上居住，同時開車到處旅行，她將特殊的生活方式分享到網路上爆紅，每月還成功省下1500多英鎊（約台幣6萬多元）花費。

加拿大女子史蒂芬妮(Stephanie Virovec)在新冠肺炎流行期間，決定辭掉工作，並且放棄了原本的住所，於2022年3月開始帶著寵物貓芬利(Finley)與寵物犬史諾(Snow)一起住在前男友留給她的特斯拉上，已經持續這樣的生活2年多。

@littlehippygal CAR TOUR #iliveinatesla #vanlifesetup #carcampingsetup #teslamodely ♬ A Day in My Life - Soft boy

史蒂芬妮解釋，由於肺炎流行期間，她覺得待在路上比住在公寓裡安全，所以做了這個決定，雖然辭去工作沒了收入，但由於住在車上的花費比公寓便宜很多，每個月反而還比較省錢。

史蒂芬妮表示，車子充電通常是免費的，所以現在她每月要支付的錢，只有偶爾會需要的停車費、露營場地費、電話費和食物費用，平均每月花費約為1,177 英鎊（約4萬多元），相比以前住在公寓時，還要額外支付車費、房貸和保險費，花費約為 2,748 英鎊（約台幣11萬元），支出費用大為降低。

史蒂芬妮開始在網路上分享她的游牧生活後，讓她在網路上擁有許多追蹤者。影片中可看到，她把許多廚房用品放置電動車的前行李廂中，晚上則睡在後座，若需要洗澡則會去健身房、露營地等公共設施，或借用朋友家。

史蒂芬妮表示，幸好前男友留給她的特斯拉車身很大，所以她不太需要做什麼改裝，不過她有計畫之後拆除後座來放置新床墊，或是賣掉這輛車以換購一輛空間更大的車。

關鍵字：特斯拉加拿大租房寵物Stephanie Virovec房產雲

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