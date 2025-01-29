英國太貴買不起　女花80多萬元在這國「買到超大宅」決定移民

▲女子在保加利亞購買房產。（圖／翻攝自TikTok／donnahardy2181）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子因為發現自身存款無法在英國買房，竟然選擇離開家鄉，花費26,000 歐元（約台幣89萬元），在保加利亞買下一棟夢想中的大房子，她在網路上分享房子裝修過程，獲得上萬網友追蹤。

43歲女子唐娜(Donna Hardy)原本與家人住在英國斯肯索普市(Scunthorpe)，身為三寶媽的她為了給孩子一個家，選擇舉家搬到保加利亞北部大特爾諾沃市(Veliko Tarnavo)當地居住。

唐娜聲稱，她只花費26,000 歐元，成功在保加利亞買下一棟大房子，除了大房子本身，後方還附有一棟小房子與一個巨大穀倉，幾棟附屬建築和車庫，雖然房子狀態有些老舊，但她和家人都對新家非常滿意。

影片曝光後吸引上萬網友點閱，許多網友都對房子的價格感到驚訝，「天啊，太便宜了，同樣的錢在英國只能買到前門吧」、「房子看起來很棒」、「幹得好，我也是搬到保加利亞的英國人，當地居民非常友善，是個好地方」。