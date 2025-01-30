排水孔堵塞怎麼辦？專家傳授省錢妙招　簡單工具10分鐘搞定

▲ 定期清理排水管可防止堵塞。（示意圖／記者張菱育攝）

記者陳宛貞／綜合報導

家中水槽或浴室排水孔堵塞往往令人頭痛，但有時其實不需要馬桶塞或化學清潔劑，專家分享多種經濟實惠且安全的妙招，利用日常生活中常見的物品就能輕鬆解決堵塞問題，包括熱水、白醋、洗衣粉，甚至是除毛膏，都能有效處理不同堵塞情況，不僅省錢還能保護管線。

管線專家Lee Waring建議，熱水是清除水槽堵塞物的第一步，可有效溶解管線裡的油脂與皂垢，快速消除家中常見的堵塞問題，只需將水燒開後倒進堵塞的水槽，重複幾次即可。若熱水無法解決，蒸餾白醋可能是更強效的選擇。白醋因其酸性特質，可溶解皂垢及浴室管線中堆積的毛髮，且價格低廉又實用。

Lee Waring說明，可將200至300毫升的白醋直接倒入堵塞的排水孔，靜置約30分鐘後再以熱水沖洗。若是廚房水槽被油脂堵住，也可以倒幾匙洗衣粉進入排水孔，並用熱水沖洗。生物洗衣粉中的酵素能分解油脂，是廚房堵塞的絕佳解決方案。

若遇上浴室堵塞，清潔專家Katie Berry建議，可使用除毛膏來清理排水孔，因除毛膏中的化學成分能分解毛髮中的蛋白質，進而解決毛髮堵塞問題。她也建議先清除排水孔中的多餘積水，再將除毛膏倒入管線，靜置10分鐘後以熱水沖洗，即可有效清理堵塞。

若堵塞情況嚴重，她則推薦使用蘇打粉與白醋的組合。將蘇打粉倒入排水孔後再加入白醋，利用它們的化學反應分解油脂和毛髮堵塞，還可清除異味。她也提醒，絕對不要使用漂白劑，因漂白劑可不僅無法解決毛髮與油脂堵塞，還會傷害管線。

無論是廚房或浴室，定期清理排水管線都能有效防止堵塞問題發生。但專家也強調，若上述方法都無法解決，可能代表問題出在管線更深處，這時最好尋求專業水管工的協助，以免延誤修理時間而導致更大的損失。