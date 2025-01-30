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「生不如死」超高齡時代　台中新4大醫療園區房市看俏

▲▼台中沙鹿,新光田醫院,新光田特區,沙鹿房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲橘世代、準退休族因「銀彈充足」，較不受近期政府打房、貸款成數限制，也讓周邊房市看俏。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣有機會在2025年邁入超高齡社會，趨勢使然推動醫療及長照需求持續湧現，醫院也從嫌惡設施躍升為房市新寵兒，台中近期將有四個醫療院所成形中。專家認為，橘世代、準退休族因「銀彈充足」，較不受近期政府打房、貸款成數限制，也讓周邊房市看俏。

台灣2025年即將迎來「超高齡社會」，意即65歲以上老年人口占總人口數已經達20%，每5人中，就有1人是老年人口，事實上，台灣自2018年步入高齡社會（老年人口占比超過14%），轉為超高齡社會，竟只花7年時間。

在醫療、長照的剛需支持下，台中市醫療產業可說是遍地開花，未來包括南區、北屯區、沙鹿區、豐原區都將新增醫療院所，完工後預計可提供上萬名就業機會，區域房市也在建設宣布前率先反映，除了醫療族群搶卡位佈局外，醫療院所的建立也為當地生活機能加分，成了另一房市動能。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

盤點台中近幾年即將新增的四大醫療院所，其中「光田綜合醫院向上院區」去年底啟用，帶動沙鹿新光田特區的發展，該院區近4萬坪空間，提供總床數近900床的教學級綜合醫院，主打智慧醫療大樓，除了提供海線居民更便利的醫療環境外，建商也看準醫護買盤的購屋實力，包括坤悅建設於正德路上推出新案「沐光邸」，主打2-3房產品；深耕沙鹿區的德光建設也推出「德光興境」。

亞洲大學斥資75億元於豐原區興建的「亞洲大學豐富健康產業園區」預計2028年下半年完工，預計打造兼具醫院、長照、托育及產學中心的全齡健康福祉園區，完工後預計可創造2000名就業機會，因此包括像是久樘、大華、亞昕也都鎖定周遭購地準備推案。

生活機能完善及發展成熟的「南區」，除了既有的中山醫學大學附設醫院外，中興大學今年也宣布攜手台中榮民總醫院於復興校區共同興建智慧醫療園區，占地約2.4公頃，初步規劃「醫學教學研究大樓」及「國立中興大學附設醫院」，附設醫院內包含智慧醫療創新大樓與精準健康大樓，預計分為二期開發，2028年底完工營運。

▲▼ 豐富園區,亞大,豐原房市,國民運動中心,永義房屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲豐原區「亞洲大學豐富健康產業園區」預計2028年下半年完工。（圖／記者陳筱惠攝）

至於位在北屯區太原路三段的「台中市老人復健綜合醫院」，由中國醫藥大學取得投資經營權，預計今年完工，預計可引進數千個就業人口，進一步推動當地發展，更促使該區房市迅速升溫，如豐邑機構「太原YES」、大城建設機構「大城知丘」，平均成交單價皆已站上5字頭，最高單價逼近6字頭。

對此，住商不動產中區協理賴萬觀察指出：「醫療院所大者恆大，從單一醫院進化為醫療產業園區，可以提供年長者一站式的醫療需求與服務，也因大型醫療院所方便整合設備與資源，便利性與效率隨之提高。」

他也提到，橘世代、準退休族因「銀彈充足」，較不受近期政府打房、貸款成數限制，不論是為自己購入退休宅或是資助子女購屋，住家附近有沒有醫療資源，是購屋會考量的重點，除了置產族群外，也可以關注醫療園區周遭房市的租屋市場，有強勁剛需支撐，租金水準、房價都立於不敗之地。

▲▼老人醫院 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲北屯區太原路三段的「台中市老人復健綜合醫院」，進一步推動當地發展。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，看好銀髮族產業，台中第三季也將有嶄新的銀髮飯店落成，是由台中在地建商、大毅集團結合建設、基金會、飯店管理三項經驗，所打造的「大毅高年級聚樂部」該基地位於西區三民路，原地主為國產署，由大毅標租70年的地上權土地，將推出只租不售的銀髮住宅產品，據了解預約相當熱烈。

關鍵字：台中醫療產業房市超高齡橘世代

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