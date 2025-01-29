恐怖房客！2年沒丟垃圾「留200瓶尿」驚人畫面曝　房東一開門崩潰

▲ 2年份的垃圾令整間公寓面目全非。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國德文郡普利茅斯（Plymouth）一名房東遇上恐怖房客，租屋2年期間留下滿坑滿谷的垃圾，其中竟包含200瓶裝滿尿液的伏特加酒瓶和好幾袋糞便，原先潔白乾淨的公寓變得髒亂不堪，畫面令人震驚。

根據《鏡報》，房東普林格（Jan Pringle）說明，這名租客在2年租期內多次拒絕接受例行檢查，直到他終於設法進入檢查，才發現門後堆積近1公尺高的垃圾，幾乎無法推開，好不容易入內後，眼前的景象和氣味更是令人難以言喻。

▲▼ 出租前後屋況對比驚人。

普林格形容，「門一打開就像進到熱帶雨林，因為太潮濕了」，「我無法形容，我從來沒聞過那種味道，裡面有幾百瓶尿液和幾袋糞便」，「我不得不戴口罩和手套爬過垃圾，因為整間屋子都滿了，根本走不到臥室或浴室」，「馬桶塞住了，垃圾在發酵」，屋子裡還可看見叫外賣的垃圾、蛋殼和空罐。

屋子裡堆滿整整2年份的垃圾，只有沙發上有一小塊空間可以休息，顯然是租客睡覺的地方；而屋外雖然有座花園，但窗戶和百葉窗從未被打開。

為了繼續租給下個房客，普林格只好聘請特殊清掃團隊恢復屋況，但他並不生前房客的氣，「這個社會有漏洞，他需要幫助，我不知道一個人怎麼能過那種生活，沒有人照顧他，這太殘酷了」。

這名房客一開始簽的是半年短期租約，後來轉為滾動式合約。2年期間普林格多次嘗試與房客溝通，但對方始終拒絕，「他不讓我們進去，我們通常每6個月檢查一次，確保一切正常」，但「除非有緊急狀況，否則我們不能擅自進入」。

樓上鄰居曾反映該名租客從不倒垃圾，甚至幾乎不曾出家門，因此普林格十分擔憂，一度聯絡社福機構，但因租客未主動求助，他們也無能為力。最後普林格不得不以《住房法》第21條驅逐令（Section 21 eviction）將租客趕走，也坦言這是迫不得已的終極手段。