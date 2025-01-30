北台灣預售解約戶竹北登冠　專家：工安是最大元凶

▲雖然央行去年下半年打房，但房價下跌的預期心理沒那麼強，目前並無出現解約潮。（示意圖／Unsplash）

記者項瀚／綜合報導

一表看2024年北台灣預售解約狀況，竹北解約49件最多，主要是工安意外帶來的連鎖反應，相對應市場氛圍關聯性小。專家表示，雖然央行去年下半年打房，但房價下跌的預期心理沒那麼強，目前並無出現解約潮。

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《591新建案》統計2024年北台灣各行政區的預售解約量，第一名位於竹北市49件，第二名則是桃園楊梅區的43件，另外桃園區、中壢區也達37、36件上榜。

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，解約量冠軍為竹北，主要是重大工安意外帶來的連鎖反應，相對應市場氛圍關聯性小，且竹北購屋需求量始終維持一定水準，甚至近期也有些在地品牌建商「椰林昕」進場，同樣也吸引不少鐵粉詢問。

畢務潔說，其他區域解約量分布較為平均，不管是傳統市區或是開發潛力區均有，並未出現重劃區等新開放區域解約量暴增的情形。

▲2024年北台灣預售案解約整理。（表／《591新建案》整理）

房市專家何世昌表示，前一波市場空頭，也就是2014下半年~2017年期間，受到房地合一稅上路影響，剛好碰到好幾個重劃區進入交屋，房價下殺，有些區域甚至跌快2成，「使得一些消費者寧賠15%也要解約，另外還有一些是入手不久，還沒繳到15%就先解約了，出現解約潮。」

何世昌說：「以2024、2025年的狀況來說，沒有那麼強烈的房價下跌預期心理，因此並無出現解約潮。」

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