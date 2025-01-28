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平均每2.7天賣1間！　北台灣最熱門社區均價每坪27萬可入手

▲「海洋都心2」外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

▲屋齡6年的「海洋都心2」2024年共成交135筆交易。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

統計北台灣屋齡5年以上的社區交易量，2024年淡海「海洋都心2」成交135筆奪下最熱門社區寶座，等於每2.7天就成交1間。在地房仲表示，過去該案每坪成交價落在21~26萬元，如今出現不少3字頭價碼，轉手獲利都是賺錢的。

《地產詹哥老實說》EP235／「台北雙星」帶動房價噴發？一商圈沒人買來住？　周邊房市熱區完整剖析

《ETtoday新聞雲》委託《591實價登錄》統計北台灣屋齡5年以上社區2024年的交易量（統計日為2024年12月），單一社區成交件數最多的社區都在淡水，第一名是「海洋都心2」，共成交135筆，等於每2.7天就交易1戶，相當驚人。

市調表示，「海洋都心2」目前僅剩1戶未售，已算是完銷。而根據宏盛法說會資料，2023年底該案可售餘屋也只剩下1戶，也就是說2024年成交的上百戶中，應都是中古市場上的交易。

▲▼ 。（圖／591實價登錄統計）

▲2024年北台灣單一社區交易量排行。（圖／《591實價登錄》統計）

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示，海洋都心系列是淡海新市鎮量體相當龐大的案子，一～三期達驚人的5千多戶，「海洋都心2」過去第一手成交單價多落在21~26萬元，如今已站穩25萬元，甚至出現多筆3字頭交易，轉手幾乎都是獲利出場。

沈雅純表示，「海洋都心2」2~3字頭在淡海新市鎮算是親民的價格，總價帶落在700多萬元到1400萬元，且由於已經是成屋，不用等待漫長工期，對於有居住需求、想使用新青安的消費者而言非常適合，是淡海新市鎮相當熱門的社區。

《591房屋交易網》新聞公關組主任畢務潔補充，雖然淡海新市鎮量體不小，過去房價漲幅比較緩慢，但由於總價低，買盤大多是首購族群，在這波央行打房政策下相對較不受到衝擊，認為區域建案還是可持續去化，目前也尚未見到價格回跌。

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關鍵字：最熱社區淡海新市鎮海洋都心交易量社區東森房屋591實價登錄

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