ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

白蟻別再來！　鋪「SPC石塑地板」無毒又健康

ETtoday房產雲

作者：幸福空間

issue01_272_01.jpg

 

前言：家是最好的避風港，提供大家遮風避雨的場所，但是若遇到漏水的老屋，外頭下、室內跟著也下，悶、濕、壁癌等問題接踵而來，而且積水還會讓傢俱嚴重損壞，甚至影響家人的身心健康！而地板的選擇上，同樣考驗屋主的耐心，尤其是家中有舖設木地板的，針對抗潮性的部分更需特別留意，以免滋生白蟻與蠹蟲等。今天設計師黃仲均化身裝修達人，用圖解的方式、Step by Step教大家如何鋪設地板來避免蟲蛀問題，還給大家一個乾淨清爽、舒適健康的居宅。

台灣氣候潮濕悶熱，近期又有豪雨侵襲、氾濫成災，部分居民的家當甚至泡在水中，而家中有木作家具或鋪設木地板的屋主同樣慘不堪言，若有水氣產生的話，加上溫度濕度適合，蠹蟲及白蟻就有可能孵化鑽出木材，擴散至其他木作。今天設計師黃仲均就要為大家介紹一種新建材－「SPC石塑地板」，它由石粉加熱壓合，不但沒有甲醛問題，同樣具備溫潤樸質的木質紋理，也兼顧美觀、抗刮耐磨與防潮特性。以下，我們就請設計師用圖解的方式、Step by Step教大家如何鋪設SPC石塑地板吧！

【STEP 1】喜歡木質紋理的屋主，不想使用冷冰冰的拋光石英磚，又擔心鋪木地板長白蟻怎麼辦？別擔心〜地板可以有另一項選擇－「SPC石塑地板」。

issue01_272_02.jpg

【STEP2】只要確認地板平整，「SPC石塑地板」用卡扣式接合，不用上膠打釘，無需擔心破壞原有的拋光石英磚，膨脹係數非常低，未來若想沿用也可以。

issue01_272_03.jpg

 

【STEP 3】「SPC石塑地板」因膨脹係數非常低，幾乎可以無縫密接，更不怕水打翻，流到地板下層。

issue01_272_04.jpg

 

STEP 4】用矽利康收邊與牆面接合處，無需擔心伸縮縫留太大不美觀。

issue01_272_05.jpg

 

【STEP 5】「SPC石塑地板」鋪貼完成，一一排除海島型木地板與超耐磨木地板的缺點！單價又相對較低，地板材料界算是cp值高得另一種選擇。

issue01_272_06.jpg 


隨時分享居家設計大小事！

【幸福空間】電視節目播出資訊
全時段播出 幸福空間居家台(HD) CH14｜東森財經台 CH57｜超視 CH33｜東風 CH37


點這裡看更多►►►
六大經典元素 鄉村場景step by step
〈星座專題〉好朋友？豬隊友？12星座室友性格全都露
在對的地方收東西，讓生活雜物消失在視線之外的「美型收納學」

關鍵字：幸福空間白蟻裝修

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4238

黃子佼1.2億豪宅曝光　與孟耿如愛的結晶大公開

明星藝人即使在螢光幕前，再光鮮亮麗，回家後都得卸除一身疲憊與光環，重拾平凡溫馨的家庭時光。而這些明星們的私宅更是讓許多粉絲好奇不已，小編本週精選幸福粉絲們都關注的10位大明星的私宅直擊，來看看大明星們..

7月16日 18:49

//cdn2.ettoday.net/images/4238

辦公座位不要正對大門！　4撇步告訴老闆這樣才會賺錢

辦公室是重要的生財之地，所以風水的好壞，不僅攸關員工事業，還會影響整個公司財運，尤其多數的上班族，大半時間待在辦公室裡，格局配置的優劣與否，直接影響工作上的情緒！所以想要公司生意興隆、財運亨通，專家建..

7月16日 18:47

//cdn2.ettoday.net/images/4238

用「小畫家」室內搭配也OK　居家設計TOP10大公開

不管大坪數還是小坪數，新屋還是舊屋翻新，屋主最擔心就是碰到格局不良、動線雜亂、NG收納等，設計師建議在裝修前，必須透過事前的溝通及規劃，將需求納入設計之中，才能真正達到「零失誤」居宅的夢想。本周人氣排..

7月16日 18:46

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

讀者迴響

熱門新聞

租金補貼7/22起申請　最高月..

黃子佼1.2億豪宅 孟耿如愛的..

詭異管路美觀秒崩壞…他交屋看傻

她想買移動式冷氣…網曝會後悔！

7500元爽租豪宅！他一句話被..

凌晨送羊奶！男哭離職..真相毛..

想買8百萬套房！長輩1句話嚇壞..

品牌建商聯手推副都心案　3房竟..

乃哥、于美人賣屋有一套　老鄰居..

鋼鐵大亨投資豪宅慘賠　控建商董..

ETtoday房產雲

最新新聞more

拒絕雨神同行 防潮建材6大重..

柔美曲線做展演　自然健康形象

輕古典的裝飾！向上挑高的氣勢感

裝修小知識　減少裝修糾紛

高CP值塑膠地板，選購就靠4..

小宅裝修不打折 小資女有大空..

白蟻別來！專家：鋪OO無毒又健..

新古典沈穩大器別墅居家

【建材入門】榻榻米的特性與應..

暖心宅企劃　住小家也有大享受

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366