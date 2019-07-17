前言：家是最好的避風港，提供大家遮風避雨的場所，但是若遇到漏水的老屋，外頭下、室內跟著也下，悶、濕、壁癌等問題接踵而來，而且積水還會讓傢俱嚴重損壞，甚至影響家人的身心健康！而地板的選擇上，同樣考驗屋主的耐心，尤其是家中有舖設木地板的，針對抗潮性的部分更需特別留意，以免滋生白蟻與蠹蟲等。今天設計師黃仲均化身裝修達人，用圖解的方式、Step by Step教大家如何鋪設地板來避免蟲蛀問題，還給大家一個乾淨清爽、舒適健康的居宅。

台灣氣候潮濕悶熱，近期又有豪雨侵襲、氾濫成災，部分居民的家當甚至泡在水中，而家中有木作家具或鋪設木地板的屋主同樣慘不堪言，若有水氣產生的話，加上溫度濕度適合，蠹蟲及白蟻就有可能孵化鑽出木材，擴散至其他木作。今天設計師黃仲均就要為大家介紹一種新建材－「SPC石塑地板」，它由石粉加熱壓合，不但沒有甲醛問題，同樣具備溫潤樸質的木質紋理，也兼顧美觀、抗刮耐磨與防潮特性。以下，我們就請設計師用圖解的方式、Step by Step教大家如何鋪設SPC石塑地板吧！

【STEP 1】喜歡木質紋理的屋主，不想使用冷冰冰的拋光石英磚，又擔心鋪木地板長白蟻怎麼辦？別擔心〜地板可以有另一項選擇－「SPC石塑地板」。

【STEP2】只要確認地板平整，「SPC石塑地板」用卡扣式接合，不用上膠打釘，無需擔心破壞原有的拋光石英磚，膨脹係數非常低，未來若想沿用也可以。

【STEP 3】「SPC石塑地板」因膨脹係數非常低，幾乎可以無縫密接，更不怕水打翻，流到地板下層。

【STEP 4】用矽利康收邊與牆面接合處，無需擔心伸縮縫留太大不美觀。

【STEP 5】「SPC石塑地板」鋪貼完成，一一排除海島型木地板與超耐磨木地板的缺點！單價又相對較低，地板材料界算是cp值高得另一種選擇。