20.7萬寵物登記推升需求　裝修市場年成長逼近2成

▲台灣高齡化、低出生率，也讓裝修市場發生改變。（示意圖／視覺中國）

記者項瀚／綜合報導

台灣高齡化、低出生率，也讓裝修市場發生改變。業者觀察，除了為父母裝修、提早規劃退休宅的需求增多，寵物裝潢的需求年成長更逼近2成。設計師觀察，為毛小孩裝潢的案例中，貓奴比狗奴多很多，最常見的特殊裝潢項目就是地板。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

據內政部人口資料，台灣正加速邁入「超高齡社會」。100室內設計用戶運營經理林宜廷表示，「100室內設計」平台中的「全齡宅」、「防滑地板」、「浴室扶手」等關鍵字搜尋量今年同步創下新高。

林宜廷接著表示：「搜尋族群明顯年輕化，顯示『為父母裝修』或『提早規劃退休宅』的需求強勁，無障礙設計也不再是因病備用，而是優雅養老的提前布局，成為未來居家基本標配。」

另外，據內政部及農業部統計，截至2025年11月全台新生兒人數約9.9萬人，但新增寵物登記數卻突破20.7萬隻，達新生兒2倍以上，帶動耐抓建材、空中貓道、隱藏式貓砂盆等特殊需求爆發，據室內設計業者統計，2025年寵物裝潢的需求成長近2成。

▲劉獻文觀察，確實有許多客戶裝潢是基於毛小孩考量，「貓奴」明顯比「狗奴」還要更多 。（示意圖／ET資料照）

浮見月設計負責人劉獻文觀察：「確實有許多客戶裝潢是基於毛小孩考量，『貓奴』明顯比『狗奴』還要更多，指名度最高的裝潢項目就是地板，也就是安裝SPC石塑地板。」

劉獻文表示：「一般木地板怕被刮傷，也怕毛小孩如廁後不好清潔，此外一般地板比較硬，對好動的毛小孩關節可能也不太好，而SPC石塑地板為類塑料材質，雖然質感上可能略為遜色，但功能強，耐刮、好清潔，也方便局部區域更換。」

劉獻文表示：「一些為毛小孩設計的SPC石塑地板，會增加隔音功能，防止毛小孩走動跑跳擾民，此外在表層還會導入抗菌材質。」他說：「現在很多年輕人不婚不生，把全部的愛都灌在毛小孩身上，很敢花的。」

