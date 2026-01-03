台南最新重劃區啟用　新案3字頭吸市區首購族

▲台南南區「喜樹灣裡市地重劃工程」歷經3年3個月施工，日前舉行啟用典禮。（圖／台南市政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
台南市最新重劃區完工！南區「喜樹灣裡市地重劃工程」歷經3年3個月施工，日前啟用，面積達29.59公頃，區內觀光特區土地已與國有財產署簽訂MOU，並將採BOT模式招商引進飯店，專家表示，周邊新案價已達3字頭。
《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了
台南市地政局局長陳淑美表示，該區重劃後，面積達29.59公頃，提供道路、公園綠地、停車場用地等公共設施11.49公頃，其餘住宅區、商業區及觀光特區18.10公頃，主要打造一個新興生活居住區塊。
同時，為落實中央社會住宅政策，將以公辦都更方式進行社宅規劃，預計提供200~300戶社宅。另外觀光特區土地，台南市政府已經與國有財產署簽訂MOU，將採BOT模式招商引進飯店等設施，活化南區觀光機能。
▲喜樹灣裡重劃區隨著滯洪池與抽水站等防洪設施完工，將大幅改善淹水問題。（圖／台南市政府提供）
住商不動產台南加盟店許名震表示，「喜樹灣裡重劃區最大優勢，在於緊鄰黃金海岸風景區，如今隨著滯洪池與抽水站等防洪設施完工，不僅大幅改善淹水問題，也讓整體居住環境大幅升級。」
許名震分析，該區緊鄰台86快速道路，可快速銜接國道1號，對就業族群具備高度吸引力，「附近舉喜重劃區新案房價已站上3字頭，但相較台南市區動輒4字頭房價來看，也吸引不少首購族進場。」
喜樹灣裡重劃區周邊中古屋以透天產品為主，早期屋齡較高的物件多集中在喜樹路、灣裡路一帶，屋齡20年以上、屋況一般的中古透天，總價仍可控制在1000萬元初頭；若是屋齡10年內、具備車位或臨主要道路產品，總價則已逐步墊高至1300~1600萬元。
讀者迴響