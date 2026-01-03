他只付15萬　讓老公寓增值數百萬

▲公寓住戶向政府申請「增設電梯」補助，不僅提升生活便利，更是房屋增值的大補丸。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣正陷入「人屋雙老」的居住危機，隨著住戶和住宅的加速老化，內政部推出「老宅延壽機能復新計畫」，補助老公寓修繕，事實上，雙北地方政府早在10年前即提供「整建維護補助」方案的補助，對於「策略地區」更是加碼補助，最高可達總工程經費的90％，民眾可多加善用。

除了補助金之外，增設電梯而產生約8坪的公設空間，依法規可平均分回同意戶。本刊採訪北市捷運永春站附近的富台社區住戶，5層樓高的公寓，因增設電梯而向北市府申請補助，且是整建維護的策略地區，位於北市府劃定的「景觀軸帶」上，原補助300萬元加碼至480萬元，蓋好電梯後的8坪公設，再分回8戶同意戶，等於是權狀坪數多出1坪，不僅提升生活便利，更是房屋增值的大補丸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我們信義富台社區總共要做13支電梯，現在蓋好12支了，以每支電梯造價600萬元計算，申請北市府的加碼補助480萬元，扣掉1樓鄰居2戶，我們同意戶有8戶，平均每戶負擔15萬元。」信義富台社區管委會主委陳連壽笑說，使用電梯上下樓，身為主委的他，找鄰居串門子方便多了！

1、策略地區，補助再加碼

北市府推出「整維得來速」套餐A、B、C，讓民眾依住家需求而做選擇，A套餐包括外牆整新、耐震補強、增設電梯等3大項目全部施作，提供一般地區1,200萬元補助，策略地區為1,500萬元；B套餐僅補助「增設電梯」項目，一般地區為300萬元，策略地區加碼至480萬元；而C套餐給予「外牆整新」補助金500萬元，策略地區補助800萬元。

「當初鄰居阿嬌姐來管委會告訴我，她看到民生社區有棟公寓蓋電梯，出入好方便！我就跟她一起去民生社區按門鈴，問問看怎麼做。」陳連壽召集委員討論後，決定信義富台社區申請B套餐「增設電梯」補助，再加上社區位於北市府劃定的策略地區，原本一般地區補助300萬元，而信義富台社區可享加碼補助達480萬元。

2、電梯坪數分回，權狀面積變大

按照《建築技術規則》、《公寓大廈管理條例》等規定，增設電梯所產生的電梯井、候梯緩衝空間等，屬於合法共有部分，完工後應按比例分回同意的區分所有權人。

實際多出的公設面積，仍視個案基地條件、建築設計及地方政府審核結果而定，大約6～10坪不等。「當電梯完工並取得使用執照後，住戶可向地政事務所申請『建物所有權第一次登記』或『面積變更登記』，蓋好電梯後權狀面積長大1坪，房屋也跟著增值。」北市都更處更新工程科科長陳俊全指出，不論是未來買賣或參與都更，手握的談判籌碼都會更多。

以陳連壽的住家為例，8戶同意戶均攤電梯工程經費600萬元，獲得北市府補助480萬元，每戶實際負擔15萬元，陳連壽住家原本權狀面積30坪，電梯公設空間共8坪、分回8戶同意戶，陳連壽取得1坪，權狀面積增加至31坪。

以房價上漲、增設電梯帶動社區增值等利多來看，記者參考5168實價登錄比價王的網站資料，2020年1月尚未增設電梯，行情價每坪63.5萬x30坪=1,905萬元，如今電梯完工，該區實登來到每坪80.2萬元，面積補登1坪為31坪，總價值為每坪80.2萬元x31坪=2,486.2萬元，陳連壽雖支付15萬元蓋電梯，但自家公寓價值因此增加了581.2萬元。

「都更像是一場遙遠的夢，很多人等了一輩子還等不到，但老宅翻新補助是一條看得見、走得通的路。」房市專家蕭大立觀察，尤其是對於不符合都更條件、缺乏建商整合誘因的老舊社區，「老宅延壽」或「整建維護」就像老房子回春，民眾不必搬離家園，就能換來安全、增值的居住品質。

北市整維策略地區享加碼補助（紅色L型軸帶）

資料來源：社團法人臺北市都市更新整合發展協會



更多鏡週刊報導

老宅蓋電梯2／策略地區再加碼！挑對補助領更多 雙北人這招最划算

老宅蓋電梯3／老公寓加裝電梯怎麼做？ 同意門檻、空地限制、補助全解析