何世昌／都更鬼故事何其多　屋主求復合恐得不償失

▲地震抖出建築危機 周錫瑋推防災性都更。（圖／記者謝婷婷攝）

▲都更鬼故事何其多，屋主變心再求復合恐得不償失。（示意圖／ETtoday資料照）

文／馨傳不動產智庫執行長何世昌

「B建商說可以1坪換1.1坪，還免費送停車位，我們住戶都決定改和B建商都更了。」位於台北市中心地段的X社區住戶代表說道。

B建商眉頭深鎖，語氣無奈的說：「都更容積獎勵、能蓋幾坪，住戶和我們各分多少坪，不知都算幾遍了，每次都算得很清楚給你們看。如果你信我，我敢跟你說1坪換1.1坪根本不可能！」

X社區住戶代表們：「你一直說沒賺多少，我們每戶想多爭取幾坪都不行，別人願意多給我們，你卻質疑人家。不要這樣好嗎？我們開會都決定了，就這樣吧。」

B建商：「畢竟都談了7、8年，我們跟大家都有感情了。那不然這樣，我們最後一次召開說明會跟大家作確認，可以嗎？」

X社區住戶代表們討論後說，「可以是可以，但如果大家不想和你們合作，也希望好聚好散，不要為難住戶解約。」

X社區是位於台北市區的一個老舊公寓社區，10年前便有建商介入整合，可惜功敗垂成。7、8年前，B建商接手整合，經過多年磨合，住戶即便不滿意B建商開出1坪換0.72坪的條件，但考量B建商擁有良好口碑，每坪售價能比區域行情多出多10萬元左右，最終多已同意重建。若無意外，重建案在2022年就能敲定。

可惜的是，意外發生了。就在B建商大功告成之前，突然出現一個程咬金C建商，向住戶開出1坪換1.1坪的極優惠條件，除了每戶還送一個停車位外，加購第二個車位可以享8折價。如此優渥的條件，立刻讓住戶琵琶別抱，即使有少部份住戶覺得失信於人非常不妥，眼看多數住戶都認同C建商，最後也棄守而倒戈。

▲▼台北市南區房市 挺樓加蓋 鐵皮屋 老舊公寓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲在B建商大功告成之前，突然出現一個程咬金C建商，向住戶開出1坪換1.1坪的極優惠條件。（示意圖／ETtoday資料照）

B建商在最後一次說明會上作臨別前的掙扎，向住戶強調若該公司建築品牌附加價值較高，每坪售價比C建商高出十萬至12萬元不等，而且提高重建期間每戶每月的租金補貼。然而，這些承諾無法挽回住戶變了的心，甚至有幾個住戶質疑「以前幹嘛去了，為何現在才在加碼」、「如果沒其他建商競爭，是不是要一直騙我們？」

說明會從幾個人的質疑聲中逐漸瀰漫著對立的氛圍，導致不歡而散。B建商還硬氣說一句話：「我們離開之後就不再回頭了。」

當住戶陸續與C建商簽約，赫然發現分回條件仍然是1坪換0.72坪，且無免費車位。住戶憤怒質欵C建商欺瞞，與原先承諾的分回條件縮水太多。C建商解釋，可能是住戶誤解了，當初說1坪換1.1坪是「委建」的情況，可是現在住戶不願出資，按一般都更權利變換條件只能給到0.72坪。

住戶覺得上了C建商賊船，而B建商明確拒絕住戶要求復合。後來在百般折騰之下，C建商同意提高到0.75坪，重建與銷售時間因此拖延約1年半。雖然住戶每坪多換到0.03三坪，但因C建商建築品質一般、品牌實力較弱，預售每坪成交均價比B建商少了10萬元以上，一戶少了約300萬元，住戶的變心一步錯、步步錯。

對屋主而言，慎選一家有信譽、可靠的建商，遠比說得天花亂墜的業者來得更重要。尤其，現下老屋重建商機蓬勃，少部份不肖業者混水摸魚、口惠不實，先用好到不尋常的分回條件誘使屋主上車，屋主誤以為搭上「重建順風車」，結果淪為「宰客一條龍」，實為人生遺憾。都更的鬼故事很多，我們都要戒之慎之。

▲▼ 馨傳不動產智庫執行長何世昌 。（圖／何世昌提供）

▲馨傳不動產智庫執行長何世昌。（圖／何世昌提供）

何世昌小檔案
學歷：淡江大學中文系、世新大學中文研究所
經歷：中研院士曾永義教授助理、高雄特派記者、《住展雜誌》研發長

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

