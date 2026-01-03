Google評論5顆星老眼鏡行熄燈　老闆曝關店主因

記者張雅雲／高雄報導

「第一眼鏡」是高雄鹽埕在地40年的人氣眼鏡店，Google評論高達5顆星，近期突掛出「結束營業大出清」的布條，店家表示，之後將退休，被在地人直呼「又是一個時代的眼淚」。有鄰居透露，「房東把房子賣掉了。」信義房屋專家表示，該路段地價80~110萬元。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「第一眼鏡」是高雄鹽埕在地40年的人氣眼鏡店，Google評論高達5顆星，近期突掛出「結束營業大出清」的布條。（圖／記者張雅雲攝）

位於鹽埕區大仁路的老字號眼鏡行「第一眼鏡」，根據粉專透露，已在地經營40幾年，Google評論高達5顆星，陪伴許多鹽埕人成長。

▲鹽埕為早期開發生活圈，屋齡偏高，以往購屋族群以在地人為主。（圖／記者張雅雲攝）

日前突在門口掛出「結束營業大出清，12月31止」紅布條，店面鏡框甚至低至數百元，吸引不少老顧客紛紛到店消費。老闆表示，1月1日之後將退休，該店直接熄燈，被在地人直呼「是時代的眼淚」，而鄰居透露，屋主已出售該店面，不清楚後續規劃。



該店租賃及買賣實登均無紀錄，據了解，該棟透天位於大仁路，地坪42.65坪、建坪97.77坪，屋齡35年，為地上5樓，在地仲介預估，開價也要5000~6000萬元。

▲第一眼鏡小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

信義房屋成功漢神店專員賴有誌表示，鹽埕為早期開發生活圈，屋齡偏高，以往購屋族群以在地人為主，大仁路近5年只有2筆成交紀錄，且均為屋齡逾70年的老屋，以透天地坪換算，單價約80~110萬元，但鹽埕早期不乏資產族群，「屋主不缺錢、也不急著賣」，使得市場釋出量有限，多為在地人購屋。

賴有誌分析，該區近年受惠亞灣題材，讓鹽埕能見度提升，陸續有外地客進場，但外地買家多鎖定屋齡10年內大樓，單價落在35~40萬元。透天店面因量少、價高、整合難，近年又受限貸與豪宅線4000萬元影響，貸款成數僅3成，新買家的進入門檻更高。

《地產詹哥老實說》EP290／蛋黃區不再是保值首選？ 帥過頭：想翻身要去「大家看不起的地方」

信義房屋更多相關新聞