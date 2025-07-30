情侶合資買房鬼故事多　律師教戰5大「分手護身符」





▲情侶合買房，鬼故事多，分手後的糾紛案例層出不窮。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

情侶合買房，鬼故事多，分手後的糾紛案例層出不窮。最新一集《地產詹哥老實說》邀請梅子律師温毓梅，分享情侶買房該如何「超前部署」，並提出5大保障權益的護身符，包括合資契約寫清楚比例及付款方式、釐清登記人身份與定義、設定退場機制、留下所有金流證明、合資契約備註彈性條款。

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温毓梅表示：「許多情侶愛得濃烈時決定一起買房，但實務上不幸分手後鬧翻、甚至鬧上法院的案例也相當多，先前有一案例就是男方先出頭期，房子登記在女方名下，分手後女方主張房子就是她的，最終法院判決男方贏，只是借名登記在女方名下。」

温毓梅表示：「實務上往往出資人、登記人不一樣，貸款人、還貸款的人不一樣，在這類糾紛案件中，法院看得還是證據，最好的建議就是合資前白紙黑字簽署合購契約，而若沒有這份契約，那麼過程中金流的紀錄證明就非常重要了，除了購屋款項，還包括裝潢、家電、稅金等等，都要保留下來。」

實際案例中，情侶分手連寵物歸誰都會有糾紛。温毓梅表示：「依據《民法》，寵物視為物品，寵物的晶片登記人只是行政程序上的管制，真正決定寵物歸誰的關鍵，法院還是看寵物當初是誰領養、誰購買的。」

▲温毓梅表示，實際案例中，情侶分手連寵物歸誰都會有糾紛。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

温毓梅分享5大情侶購屋的「護身符」。第一就是在合購契約中，要清楚載明出資比例，再來就是定義清楚登記人身份，第三是保留彈性的補充條款，像是原本約定好女方每月支付2萬元，但後來因其他因素無法支付時，也不會被視為毀約。

第四，温毓梅表示，在交往的過程中，一定要紀錄清楚自己付了哪些錢，若是使用匯款，也要在銀行轉帳紀錄中備註，免得被對方主張成其款項是其他用途。

第五，温毓梅強調，退場機制也相當重要，像是有些情侶會共同登記，若分手時一方想撤，另一方該支付多少金額也相當關鍵，舉例來說，若是買回對方的持分，是用當初購屋金額買、還是市價行情買，有許多細節需要留意。

▲温毓梅提出5大情侶合資買房的「分手護身符」。（示意圖／記者項瀚攝）