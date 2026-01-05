洗澡超冷「1家電用了超有感」　網大推實用功能：裝了不後悔

▲大票人推薦，暖風機是最不後悔購買的家電。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

洗碗機、掃地機器人、廚餘機被不少人列為「最不後悔購買的家電」。一名網友才搬到新家，直呼建商附贈的暖風機真的超實用，冬天洗澡不再冷到發抖。貼文一出，引發全場網友認證，「先開暖房再等水熱，整個過程都暖呼呼」、「浴室乾超快，黴菌掰掰」；也有苦主提醒1缺點，「別長開熱風乾燥」，電費會暴增。

一名網友在Threads表示，入住新家不到一個月，目前用起來最有感的家電，意外發現是浴室裡的暖風機，甚至神封「最不後悔購買的家電」。

網讚多功能：烘乾、照明全包辦



文章曝光後，一票人也大推，「暖風機真的是本世紀最偉大發明，洗完澡出來不用再冷到雞皮疙瘩了」、「進浴室先打開暖房功能，再打開水，衣服脫光站在暖風機下方，等待水變熱才進去，完全沒冷到，全程熱呼呼的完成洗澡，冬天洗澡變成每天最期待的事」、「這個浴室一定要有，冬暖夏涼」、「裝了完全不後悔」、「新房子附這個好像變成標配了」。

除了洗澡不會冷到，不少網友也分享，暖風機還有小夜燈、烘乾的作用，「半夜尿尿免開燈，讚！濾網要記得定期清」、「沒有對外窗很需要」、「真的超讚 洗澡出來不會冷！而且浴室超快就乾，跟黴菌說掰掰」、「可以拿來吹頭髮，乾了更快」、「有感應照明的也很讚，半夜不怕跌倒」。

熱風烘乾別開太久！秒變吃電怪獸

但也有過來人提醒電費會爆表，「記得不要熱風烘乾，不然電費會嚇死」、「不要用它乾燥就好 是耗電怪獸」、「提醒一下，熱的乾燥不要開太久喔！耗電量極大，導致我電費暴增，後來都開涼的乾燥」。