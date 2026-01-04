租客變屋主！　SUBARU潭子展間3.79億成交創高

▲中山路一段SUBARU汽車展間，日前以總價約3.79億元成交，登上潭子區5年來最高總價物件。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市潭子區與北屯區交界的中山路，一直以來是汽車展示與維修產業的一級戰區。根據最新實登揭露，中山路一段SUBARU汽車展間，日前以總價約3.79億元成交，信義房屋專家認為，租方變買方的「自用型買盤」，通常都會鎖定戰略位置、長期經營的佈局思維。

位於74號交流道下、中山路一段SUBARU汽車展間，建物面積707.64坪，土地面積901.19坪，以總價約3.79億元成交，登上潭子區5年來最高總價交易，經查，買方正是SUBARU經銷商「冠慶汽車企業股份有限公司」，顯示其深化區域佈局的心態。

信義房屋崇德14期店專員藍宏仁指出：「該路段因北銜接潭子、西接北屯14期、南鄰機捷特區，且鄰近74號快速道路與頭家厝火車站，交通條件優越，長年吸引多家汽車品牌進駐，包含LEXUS、TOYOTA、KIA、Land Rover，早形成汽車產業聚落。」

▲該路段因北銜接潭子、西接北屯14期、南鄰機捷特區，且鄰近74號快速道路與頭家厝火車站，交通條件優越。（圖／記者陳筱惠攝）

據悉，冠慶汽車成立於1988年，早期為大台中地區SUBARU經銷商，後續版圖擴充至大台南與大台中地區，而該地過去的房東爲台灣山葉機車工業股份有限公司，等於機車業賣給汽車業，藍宏仁則解讀，這類租方變買方「自用型買盤」通常也都以鎖定戰略位置、長期經營的佈局思維出手。

大家房屋企研公關主任賴志昶認為：「近年潭子區產業發展動能強，也是屬於最接近市區精華地段的工業用地，因此價格表現亮眼，以頭家厝火車站周邊來看，臨路條件佳的工業用地，土地單價行情已站上每坪4至5字頭。該筆交易換算土地單價約42.2萬元，屬於符合區段行情的合理水準，並未出現過度溢價。」

