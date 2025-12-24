2025最終場！　高雄Q4千坪地降價近5000萬仍嘸人標

▲高雄市地政局土地標售 Q4季釋出5標、5筆建地， 24日開標，投標人潮明顯稀疏。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
2025年最終場！高雄土地市場持續降溫，高雄市地政局土地標售 Q4季釋出5標、5筆建地， 24日開標，高大千坪地降價5000萬元仍嘸人要，仁武100期重劃區首次釋出的住3土地最多人搶標，最終標出3標、3筆，得標價均在億元門檻以下，總標售金額為1億6496萬8499元。
高市地政局Q3土地標售僅標脫3300萬元，寫下縣市合併以來最慘紀錄，高雄市地政局指出，Q4土地標售24日開標，推出5標、5筆土地，合計總底價達12億3612萬元，涵蓋小港、高雄大學特區及仁武100期重劃區，相較以往開標現場擠滿的人潮，今日明顯人潮稀疏，買氣明顯降溫。
而今日最終出現5封投標單，共標出3標、3筆土地，總標售金額為1億6496萬8499元，標出土地中，以仁武100期重劃區首次釋出的住3土地最搶手，底價5990萬元，共有3組人馬搶標，面積145坪，得標價6368萬9999元，得標人為鄭姓自然人。
而高大特區另一筆商3土地約136坪，使用強度高，底價8785萬元，入手門檻相對低，引來2位邱姓、1位鄔姓自然人共同出手拿下，得標價9870萬元。
|標號
|區域
|段別
|小段
|地號
|路段位置
|面積(平方公尺)
|面積(坪)
|分區
|標售底價(元/坪)
|標售底價(元)
|得標金額(元)
|平均單價(萬/坪)
|送價率
|投標人數
|得標人
|備註
|1
|小港
|松金
|20-2
|松園一路、松園八路口
|3,215.64
|972.73
|商三
|548,760
|533,796,240
|-
|-
|-
|0
|流標
|2
|仁武
|愛源
|78
|八德北路旁
|479.66
|145.10
|住三
|412,893
|59,909,534
|63,689,999
|43.89
|6.31%
|3
|鄭姓自然人
|3
|橋梓
|橋中一
|320
|大學二十一路旁
|451.44
|136.56
|商三
|643,306
|87,850,224
|98,700,000
|72.28
|12.35%
|1
|邱姓自然人、鄔姓自然 人
|4
|橋梓
|藍田中
|363
|大學東路旁
|3,305.33
|999.86
|住三
|552,066
|551,990,110
|-
|-
|-
|0
|流標
|5
|大寮
|大寮
|2208-29
|光明路三段旁
|45.00
|13.61
|住宅
|189,421
|2,578,500
|2,578,500
|18.94
|0.00%
|1
|黃姓自然人
▲高雄市地政局Q4土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（ETtoday製表）
而最受矚目標案包括第1標，位於小港89期重劃區，為商3角地、共973坪，正10公頃小港森林公園，總價5億3379萬元。以及高大特區第4標的住3土地，面積約1000坪，開出底價5億5199萬元，是本次標售總價最高土地。
高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，第4標Q3地政局曾拿出來標售，上季底價6億123萬9527元，此次Q4再度捲土重來，底價大降4925萬元仍無人投標，2塊破億指標地均以流標收場，謝哲耀說：「買氣冷不是因為總價高低，是購地信心的問題。」
富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，第4季標售結果與目前市況一致，目前高雄土地市場已進入「需求導向」階段，多以自用為主，短期內難以再現搶標盛況，加上建商貸款、開工期限都受限制，後續買氣仍需視整體景氣變化，以及明年信用管制鬆綁，買氣才會明顯好轉。
