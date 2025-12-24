2025最終場！　高雄Q4千坪地降價近5000萬仍嘸人標

▲高雄市地政局土地標售 Q4季釋出5標、5筆建地， 24日開標，投標人潮明顯稀疏。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

2025年最終場！高雄土地市場持續降溫，高雄市地政局土地標售 Q4季釋出5標、5筆建地， 24日開標，高大千坪地降價5000萬元仍嘸人要，仁武100期重劃區首次釋出的住3土地最多人搶標，最終標出3標、3筆，得標價均在億元門檻以下，總標售金額為1億6496萬8499元。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

[廣告]請繼續往下閱讀...

高市地政局Q3土地標售僅標脫3300萬元，寫下縣市合併以來最慘紀錄，高雄市地政局指出，Q4土地標售24日開標，推出5標、5筆土地，合計總底價達12億3612萬元，涵蓋小港、高雄大學特區及仁武100期重劃區，相較以往開標現場擠滿的人潮，今日明顯人潮稀疏，買氣明顯降溫。

而今日最終出現5封投標單，共標出3標、3筆土地，總標售金額為1億6496萬8499元，標出土地中，以仁武100期重劃區首次釋出的住3土地最搶手，底價5990萬元，共有3組人馬搶標，面積145坪，得標價6368萬9999元，得標人為鄭姓自然人。

而高大特區另一筆商3土地約136坪，使用強度高，底價8785萬元，入手門檻相對低，引來2位邱姓、1位鄔姓自然人共同出手拿下，得標價9870萬元。

標號 區域 段別 小段 地號 路段位置 面積(平方公尺) 面積(坪) 分區 標售底價(元/坪) 標售底價(元) 得標金額(元) 平均單價(萬/坪) 送價率 投標人數 得標人 備註 1 小港 松金 20-2 松園一路、松園八路口 3,215.64 972.73 商三 548,760 533,796,240 - - - 0 流標 2 仁武 愛源 78 八德北路旁 479.66 145.10 住三 412,893 59,909,534 63,689,999 43.89 6.31% 3 鄭姓自然人 3 橋梓 橋中一 320 大學二十一路旁 451.44 136.56 商三 643,306 87,850,224 98,700,000 72.28 12.35% 1 邱姓自然人、鄔姓自然 人 4 橋梓 藍田中 363 大學東路旁 3,305.33 999.86 住三 552,066 551,990,110 - - - 0 流標 5 大寮 大寮 2208-29 光明路三段旁 45.00 13.61 住宅 189,421 2,578,500 2,578,500 18.94 0.00% 1 黃姓自然人

▲高雄市地政局Q4土地標售結果。資料來源：富住通商用不動產。（ETtoday製表）

而最受矚目標案包括第1標，位於小港89期重劃區，為商3角地、共973坪，正10公頃小港森林公園，總價5億3379萬元。以及高大特區第4標的住3土地，面積約1000坪，開出底價5億5199萬元，是本次標售總價最高土地。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，第4標Q3地政局曾拿出來標售，上季底價6億123萬9527元，此次Q4再度捲土重來，底價大降4925萬元仍無人投標，2塊破億指標地均以流標收場，謝哲耀說：「買氣冷不是因為總價高低，是購地信心的問題。」

富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，第4季標售結果與目前市況一致，目前高雄土地市場已進入「需求導向」階段，多以自用為主，短期內難以再現搶標盛況，加上建商貸款、開工期限都受限制，後續買氣仍需視整體景氣變化，以及明年信用管制鬆綁，買氣才會明顯好轉。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了