新北土地現值漲4.76%　「板信雙子星」蟬聯17年地王

▲▼新板特區高樓林立景觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市2026年公告土地現值出爐，上漲4.76%；排除整體開發區後，上漲3.9%。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

新北市2026年公告土地現值出爐，上漲4.76%，其中以泰山上漲13.65%居冠；不過若排除變動幅度較大的整體開發區，全市漲幅3.9%，漲最多的是汐止6.13%。信義房屋專家表示，雙北漲幅不同調，反映出新北房價漲勢強，又有多個重劃區加持，地價水漲船高。地王方面，由「板信雙子星大樓」連續17年蟬聯。

台北市2026年公告土地現值及公告地價，業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，公告土地現值對比2025年上漲4.76%，公告地價對比2024年上漲10.05％。

不過，新北市地政局表示，考量整體開發區因變動幅度較大，排除後分別與2025年相比上漲3.9%、與2024年相比上漲9.54%。

觀察各行政區，泰山區公告土地現值漲幅高達13.65%居冠，而排除整體開發區後，其漲幅為4.53%。觀察排除後的表現，漲最的是汐止區6.13%。

整體而言，新北市地政局表示：「雖然受央行實施不動產信用管制影響，調整購屋貸款成數及放貸條件，致交易量大幅減少，但不動產市場因剛性需求存在，以及土地取得成本、營建施工成本大幅提高、同區域間產品比較效應等因素，加上資金持續流入不動產市場，使市場成交行情呈現上漲。」

新北市地政局表示：「受捷運三環六線及多處整體開發區包括新泰塭仔圳、林口工一等重劃區以及土城司法園區、中和秀朗橋北側、新店十四（(B單元）及安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）等區段徵收區持續推動及完工，各項都市計畫案、工業區立體化，以及都更三箭等利多政策，均有助於改善整體城鄉風貌，持續支撐價格上漲的趨勢，整體呈現「量縮價漲」格局。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，公告土地現值北市微幅下修0.31％、新北顯著上漲，顯示這段時間以來新北房價漲勢強勁，又有多個重劃區加持，地價水漲船高。他補充，這次調查期間為2024年9月2日至2025年9月1日，前段反應的了新青安的房市熱況。

地王方面，坐落新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，2026年公告土地現值及公告地價分別算每坪約267.8萬元及53.6萬元，已連續17年蟬聯新北市地王。

