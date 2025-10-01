ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本房市熱度不減，吸引不少台灣買家目光。（圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

日本房市熱度不減，吸引不少台灣買家目光，但關於日本買房的迷思也隨之而生，最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義日本專家，為大家解惑日本買房的真實面貌，並提醒投資人切勿被經營管理簽證包裝移民、過高的投報率沖昏頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，搞懂日本買房迷思。

信義房屋日本事業部經理柳政億表示，日本政府並無移民政策，因此「買房等於移民」是完全的迷思，「若目的在於取得日本身份，其實與買房可直接脫鉤，因為取得身份有多種管道，不需透過購置不動產。」

然而，坊間不肖業者常利用「經營管理簽證」來包裝「買房等於移民」的說法。柳政億解釋：「經營管理簽證的本意是鼓勵外國人赴日設立事業、繳納稅金，進而取得長期居留權，其中不動產投資確實是經營項目之一，但這並不代表買房就能保證取得身份。」

「經營管理簽證並非做這件事就一定能拿到身份，它會有很多審查，而且要經過日本政府認可才有可能。」柳政億點出關鍵，取得身份至少需要5~10年的時間，且審查過程嚴謹，業者常會忽略中間許多細節，甚至將責任推給政府，讓消費者蒙受損失。

另外，針對經營管理簽證門檻將從500萬日圓（約100萬元台幣）提高至3000萬日圓（約618萬元台幣）的研擬，柳政億認為：「這對市場是正面影響，過去門檻過低導致許多人濫用制度，設立空頭公司，造成社會問題。」

未來經營管理簽證的4大門檻包括，創業資本金額從500萬日圓提高至3000萬日圓、聘請日本員工、經營經驗、專業單位認證等等。

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲柳政億表示，除了經營管理簽證，還有其他許多取得日本居留權的方式。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

取得日本居留權的多元管道，除了經營管理簽證，柳政億也分享了其他取得日本居留權的方式。首先是富人簽證，存款達3000萬日圓（約618萬元台幣）以上，可申請半年效期，期滿可延期，但僅為短期居留，不代表永久身份。

第二依親簽證，與日本人結婚是最直接且簡單的方式。第三工作簽證，日本面臨少子高齡化問題，對外國工作人才需求大，只要符合工作需求並成功應聘，即可取得工作簽證。若收入穩定且表現良好，約3～5年有機會申請永久居留。

至於國人赴日買房，親自赴日看房耗時費力。柳政億表示：「隨著科技進步，從看房到交屋，甚至可以全程無需親赴日本。信義房屋的客戶中，約有4成是透過視訊看屋完成交易。」

交易流程方面，日本中古屋從簽約到交屋約需1到2個月，若有貸款需求，時間可能拉長。柳政億指出：「日本的貸款審查單純看個人財力，與台灣的政策性限制無關。」

談到投資日本房產的租金投報率，柳政億坦言：「過去幾年日本房價上漲，導致租金投報率逐年下滑，以東京蛋黃區為例，目前表面投報率約在2～3%間，與台灣相比僅略高一些。」

▲▼ 日本東京 。（圖／記者項瀚攝）

▲過去幾年日本房價上漲，導致租金投報率逐年下滑。（圖／記者項瀚攝）

柳政億強調，任何投資都應謹記「高投報伴隨高風險」的原則，「若有業者宣稱極高的投報率，務必三思，深入了解背後風險，信義房屋的宗旨是向客戶揭露真實狀況，讓客戶理性判斷，避免因衝動而做出錯誤決策。」

柳政億表示，儘管日本房產投報率趨緩，仍有許多台灣人選擇赴日置產。柳政億分析主要原因有3。首先，是日圓匯率優勢，許多買家看重未來日圓回升的潛力。

第二是資產配置，日本的制度相對安全，部分投資人將日本房產視為資產配置的一環。第三是個人喜好，不少人希望在日本擁有屬於自己的度假宅，方便隨時前往，享受當地生活。

柳政億總結：「投資日本房產應回歸理性，充分了解市場資訊，並尋求值得信賴的專業協助，才能做出最符合自身需求的投資決策。」

信義房屋更多相關新聞

►「半夜不能亂走的鬼城」翻身擊敗天龍國？　在地揭房價天花板 

►新青安開小門、換屋人道走廊？　內行潑冷水：降價夢碎 

►央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

關鍵字：日本買房.投報率房價東京信義房屋柳政億地產詹哥老實說

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「送裝潢+延後付款」雙響炮　南台灣讓利戰開打

興富發集團位於台南的新案拿出40戶「讓利」，單價重回2022年，專家表示，新成屋供給持續增加，若買氣未見回溫，恐怕容易陷入「多殺多」局面，南台灣不少新案狂打送裝潢、冷氣、家電促銷，也有成屋案直接打出「先享受、後付款」，直接搶攻Q4買氣。

3分鐘前

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」在高雄大受歡迎，中山店2018年開幕，堪稱「拾七」南台灣元祖店，但8月底全台3家「拾七」全面結束營業。近期中山店舊址圍上帆布積極趕工，在地透露，將改成同集團「茶六燒肉堂」進駐。

1小時前

「元老級貴婦百貨」重建33層豪宅　內行估坪數、總價帶

台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」將在年底熄燈，房東皇翔建設正申請都更，預計規劃33層住宅。專家分析，該地段精華，興建為住宅的效益遠高於商辦，單價250萬元起跳。

2小時前

從留白到撞色、從復古到現代！折衷主義崛起：當代居家設計的高級混搭美學

在過去幾年，家居風格的話語權往往被「極簡」與「復古」兩端拉扯：一方講究留白與純粹，一方強調情懷與歷史質感。如今，一股更自由、更具包容性的美學浪潮正悄然崛起：折衷主義（Eclectic Style）。

2小時前

寶佳神操作？自然人加價12萬買回單元5　內行曝隱情

全台推案大戶寶佳機構再出神操作，位於台中市南屯區單元5角地出現6.95億元交易，換算單價達72萬元，經查交易由寶佳集團的法人每坪加價12萬元轉售自然人，專家分析，隨著轉售交易的土地取得成本，購地貸款的額度也可望拉高，有機會達到節稅的效果。

3小時前

「28年竹北家樂福」10月底掰了　當地人曝陰影：那棟真該好好整理

繼嘉義北門店於9月22日熄燈後，家樂福官方再度公告，因租約到期的關係，在地經營28年的「竹北店」只營業到10月31日。而歇業消息早在當地傳開，如今證實後，網友紛紛感慨「太讓人難過了，離家最近最好逛的地方沒了」、「嗚嗚...我的年輕回憶啊」、「那一棟真的需要好好整理」。

3小時前

台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

日本房市熱度不減，吸引不少台灣買家目光，但關於日本買房的迷思也隨之而生，最新一集《地產詹哥老實說》邀請信義日本專家，為大家解惑日本買房的真實面貌，並提醒投資人切勿被經營管理簽證包裝移民、過高的投報率沖昏頭。

4小時前

遠端視訊賞屋1小時　澎湖人跨海購入台北房

澎湖生活環境舒適，不少人選在澎湖買房退休，其中又以「農變建」獨棟產品最夯，總價僅約800萬元。此外，也有許多澎湖年輕人在台灣本島發展，並具買房需求，大多會找澎湖在地熟悉的房仲協助，一位澎湖房仲就分享了一件印象深刻的案例。

19小時前

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支持　70億聯貸案簽約

皇翔（2545）位於板橋漢生西路、國光路的都更案，規模頗大，基地面積達2166坪，預計規劃住宅，總銷達百億元規模。今日皇翔重訊公告，與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度為70億元。

20小時前

社區管理費大揭密！這項設施天天用但維護費超高　汰換恐達300萬

女星隋棠因被爆出積欠管理費11萬3967元，引發社區管理費議題熱議。但你知道你繳的管理費實際用途是什麼？除了透天、獨棟或公寓外，越來越多人居住的社區與電梯大樓，都需要繳交管理費，但很多人並不清楚這筆費用到底花到哪裡。

20小時前

【被質疑作秀】花蓮洪災罹難者頭七公祭！　徐榛蔚上香哭了家屬痛批「在擺拍」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

租屋族霸王條件曝光　房仲：不如..

欠租還反控房東害他洗冷水澡　房..

30歲看新建案！代銷問1句....

3萬房貸繳不出來「只能賣房嗎？..

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

寶佳神操作？自然人加價12萬買..

賣房「低於市價、比買入時高」算..

ETtoday房產雲

最新新聞more

「送裝潢+延後付款」雙響炮　南..

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

「元老級貴婦百貨」重建33層豪..

留白到撞色、復古到現代！居家「..

寶佳神操作？自然人加價12萬買..

「28年竹北家樂福」10月底掰..

台灣人瘋買日本房！　永居權？高..

澎湖買家跨海視訊購屋　台北房市..

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366