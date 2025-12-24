台中女性購屋連5年超車男性　30歲成關鍵分水嶺

▲2024年台中女性購屋登記佔比達52.21%，不僅再次超越男性，更已是連續第5年女性購屋比例高於男性。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在房市長期被視為「家庭共同決策」的議題中，「房子登記誰的名字？」正悄悄出現結構性轉變。根據台中市政府地政局最新統計，2024年台中女性購屋登記佔比達52.21%，不僅再次超越男性，更已是連續第5年女性購屋比例高於男性。

《地產詹哥老實說》EP289／房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標 2026進場時機來了

回顧歷年數據，自2020年地政局首次針對購屋登記人性別進行系統性分析，女性佔比即突破5成（50.71%），2021年更一舉攀升至52.60%的高峰，之後雖略有波動，但始終穩定站上50%以上。換言之，女性購屋早已不是短期現象，而是台中房市逐步成形的新常態。

進一步比對2023、2024年2年住宅交易登記資料後，地政局也發現一項值得高度關注的結構轉折點，30歲，成為購屋性別比例的關鍵分水嶺。

▲自30歲起台中市女性購屋登記人數即穩定超越男性，並在30至59歲三個核心購屋年齡層中，連續2年全面領先。（圖／台中市政府地政局提供）

在未滿30歲的年輕購屋族群中，登記人仍以男性為主，然而一旦跨過30歲門檻，情勢立即反轉。自30歲起，女性購屋登記人數即穩定超越男性，並在30至59歲三個核心購屋年齡層中，連續2年全面領先。

其中又以40至49歲區間差距最為明顯，2024年女性購屋登記人數比男性多出475人，顯示中壯年女性在房產配置上的影響力正快速放大。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「這樣的變化，已不再只是單身女性購屋增加所能解釋，而是反映更深層的社會結構轉型。隨著女性教育程度、職場地位與收入穩定度提升，加上晚婚、不婚、雙薪家庭與資產分帳觀念普及，女性在購屋決策與產權登記上的能見度明顯提高。」

「且無論是個人置產、夫妻共同規劃，甚至家庭資產配置，女性都逐漸站上主導位置。」白洪章說。

「連續5年的數據，其實已經很清楚告訴市場，女性購屋不是特例，而是新常態。」樂洋地產經理林大又指出：「過去將房市需求單純以家庭或男性為主體，已難以精準反映實際買盤結構，近幾年女性購屋力持續擴張，對於開發商也勢必影響未來住宅產品規劃、坪數配置、社區機能與行銷策略。」

