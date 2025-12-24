ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

興連城建築以細膩品質累積品牌信任　打造安心住宅

▲▼興連城建築,興富發建設,高雄。（圖／興連城建築提供）

▲興連城建築團隊總經理周惠賓（右三）深耕房地產代銷多年，跨足建設事業後，將累積深厚經驗落實在建案作品中。

圖、文／興連城建築團隊提供

買房是人生中最大的一筆支出，因此除了地段、價格條件之外，建商品牌也是影響購屋決策重要關鍵。深耕高雄市場的興連城建築團隊，以實際行動回應市場期待，從選址、結構設計到施工細節，將品牌細膩精神化做每一座建築，以品質為品牌發聲，逐步累積市場購屋客戶的信任。

深耕代銷事業多年的興連城，於2019年正式跨足為建商，並以「善良、正直、誠信」六字作為經營核心。總經理周惠賓認為，企業經營最重要應以人為本，不僅照顧員工，也為住戶打造安全居住環境，更同時兼顧周邊鄰里與環境生態永續。

興連城選地策略一直以來掌握兩大方向：一是選擇市區成熟精華地段，具備完善生活機能；二是具重大公共建設題材的重劃區域，提前布局創造中長期增值空間。公司先後於四維路市政特區推出「極粋」；美術館特區「河美術」、「里山美術」；台積電第一環推出「清璞」、「白隅」、「敘青田」，以及位於中都特區即將公開的「中川月亮灣」等，均展現品牌深耕高雄的長期策略。

興連城精準獵地眼光獲市場認同，同時也反映於銷售成交表現。根據實價登錄資料，「里山美術」單坪最高成交65.9萬元，社區均價近55萬元；「清璞」最高成交47萬元；「白隅」單坪成交49.5萬元等亮眼成績。市場也分析，除了地段精華之外，興連城長期投入建築結構安全與施工細膩度，支撐成交的重要因素。

總經理周惠賓表示，施工細節的用心是決定建築品質重要成敗關鍵。為使施工管理流程標準化，提升施工效率與安全性，興連城推動「6S工地管理制度」，包含整理、整頓、清掃、清潔、素養與安全，從工區動線、物料擺放到現場環境整潔維持等等，皆落實標準化管理。

▲▼興連城建築,興富發建設,高雄。（圖／興連城建築提供）

▲建案「敘青田」、「白隅」與「中川月亮灣」導入柱中柱工法，加強建築結構強度，打造安心韌性建築。

為打造高韌性建築，更提高結構規格，「敘青田」、「白隅」與「中川月亮灣」採柱中柱設計增強韌性；「里山美術」則導入日本住友制震壁，施作數量相較於一般市場常見的二分之一樓層更提升至三分之二樓層；1樓以上柱筋採隔層續接，地下室使用無樑板設計，提升室內淨高與空間彈性。

這些對安全上的用心不僅落實在自家建案中，更擴及鄰近鄰房建築。在地基深開挖與鄰房保護上，多數建案採地質改良樁及扶壁結合連續壁施工，有效降低側壁變形，並依基地條件施作微型樁或地中壁，確保施工安全，讓周邊住戶也感受到保護。

▲▼興連城建築,興富發建設,高雄。（圖／興連城建築提供）

▲興連城專注施工細節，外牆加裝滴水條，避免外牆磁磚白華產生，不惜成本增加只為建築品質。

施工細節亦全面把關，外牆加裝滴水條、空中花園貼壁磚、窗框接縫加入避水漿，浴廁與屋頂全面施作PU防水，每戶完成後皆進行48小時試水並留存照片。並在驗屋前三個月即啟動自主檢查，提前修正問題，確保品質。

興連城強調，品牌的精神不是口號，而是每一座工地、每一項細節在時間中驗證的成果。面對競爭激烈的房市，團隊以永續經營理念持續深耕市場，從結構安全、施工品質到制度化管理層層落實，讓「看得見、住得到」的安心，成為累積市場信任的核心。

 



 

