建商砸6.8億一口氣收20棟老透天　預計2年後推案

記者張雅雲／高雄報導

市中心一地難求，老透天也鍍金。實登揭露，高雄復興路多棟屋齡35~70年老透天，陸續出現轉手交易，據查，新買家為興華城建設，該公司透露，整合後地坪達456坪，成交價約6.8億元，將規劃地上28樓大樓、2~3房格局，預計2027年推案。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招





▲高雄復興路多棟屋齡35~70年老透天，陸續出現轉手交易。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄南高五福商圈開發早，復興路沿線有不少老透天，根據實價登錄揭露，復興路連棟的7棟、屋齡約35~70年老透天，以及位於民生一路255巷的11棟、屋齡50~60年老透天，從去年5月開始，18棟透天陸續有交易紀錄，出現新買家一口氣全部收購。

▲位於民生一路255巷的11棟、屋齡50~60年老透天，從去年5月開始陸續有交易紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

據查，新買家為興華城建設，該公司透露，整合後地坪合計456坪，總價達6.8億元，換算土地單價為150萬元，而目前實登尚未揭露完畢，依地籍圖來看，合計復興路有9戶、民生一路255巷有11戶，共收購20戶透天。

興連城開發總經理周惠賓表示，該案將規劃地上28層、地下6層的超高樓，為2~3房格局，至於開賣時程，因目前買氣保守，預計2027年才會銷售。

▲復興路、五福路一帶屬於南高蛋黃區，鄰近中央公園、大統百貨、五福商圈等，地段具高度發展性。（圖／記者張雅雲攝）

永慶不動產新堀江鴻麗加盟店店長卓全標指出，高雄市區素地稀缺，尤其復興路、五福路一帶屬於南高蛋黃區，鄰近中央公園、大統百貨、五福商圈及捷運站等，地段具高度發展性。

卓全標說：「以目前地價行情來看，復興路沿線透天，若作為住家使用，換算地價行情每坪約120萬元，已屬『緊繃價』，但若是建商整合，大多會溢價收購，依臨路條件不同，單價有機會上探160~200萬元。」

路段 已揭露收購棟數 地坪合計坪數 合計總價 (萬元) 復興路 7 278.59坪 4億3790 民生一路255巷 11 122.79坪 1億5563.5

▲實登已揭露復興路、民生一路255巷收購小檔案。（ETtoday製表）

後排巷弄住家地價單坪約50~60萬元，建商則收購行情則是在70~80萬元，卓全標分析，尤其近期興富發集團斥資14.5億元，買下附近的麗尊酒店，基地面積約509.11坪，每坪土地取得成本284.8萬元，以此次平均取得地價約150萬元來看，也算略低於區域行情。

外界預估，以該地規模完整、地段價值與未來開發性來看，之後新案開價至少也要站上4字頭。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招