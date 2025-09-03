「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招





記者項瀚／台北報導

在房地產市場的風口浪尖上，建商往往被視為房價上漲的推手，也常是輿論的箭靶。然而最新一集《地產詹哥老實說》節目中邀請在TikTok平台以「超敢說」聞名的建商、立陽開發董事長Sunny，不僅大方分享個人經歷，此外揭露建商經營的真實面貌，並針對降價話題進行討論。

Sunny年紀輕輕，卻已在房地產界打滾10年。他回憶自己23歲進入房地產，當時正遇到任職的代銷公司財務出問題的低谷時期，公司為了止血，甚至要求已簽約、付頭期款的廠商「減價」。

也正因為經歷過房市的慘澹，Sunny表示，立陽開發在土地評估上，並非追求最高獲利，而是以「最慘情況下，房價跌15%會不會賠錢」的保守態度來審視，這也解釋了為何力揚開發的擴張速度相對較慢，每年僅推出一個案量約15~20億元的建案，以確保資金鏈的穩健。

談及當前房市，Sunny認為，若要判斷房價是否處於高點、能否買房，必須先看台灣的總體經濟。他指出：「2022年後，台灣受惠於AI產業發展，只要相信AI會繼續發生，台積電會繼續賺錢，那台灣的錢只會越來越多。」

Sunny也觀察到，目前政府政策刻意引導資金流入股市和債市，限制資金進入房地產。但他表示：「這並非長久之計，最終多餘的資金仍會流向房地產，推動房價持續上揚。因此相信只要相信台灣的經濟會越來越好，你就要買台灣的房地產，只是看你在買在哪裡，然後買在什麼時間點而已。」

面對政府的限貸政策，Sunny坦言力揚開發也受到影響。他表示：「去年9月限貸一公布，銀行瞬間緊縮銀根，導致公司股東必須自籌8億多元現金買下土地，再慢慢與銀行協商融資，這考驗的是建商股東們承受風險的能力。」

不過，Sunny透露：「由於早年推案價格相對便宜，當房價上漲後，銀行估價反而更高，客戶也因賺到價差而沒有斷頭的疑慮。他甚至打趣地說：「客戶借高利貸都會來把我房子交掉。」

近期市場傳出不少中小型建商面臨斷頭危機，Sunny認為：「這通常是因為在房市景氣好時，過於樂觀地以最高房價評估土地價值，而力揚開發因經歷過多次房市低谷，始終秉持保守態度，不追求賺最多，只求『笑最久』。」

他同時也憂心，政府的限貸政策，雖然表面上是打房，卻可能間接限制中小型建商的發展，導致市場多樣性降低，未來消費者可能只能被動接受大型建商的產品。

大型建商通常傾向於好賺的土地，而力揚開發則選擇挑戰「難搞」的土地。Sunny舉例：「林口第一個案子的前身，就是一棟閒置20年的爛尾樓，這塊地因面積不大，大型建商看不上，小型建商又搞不定，反而給了力揚機會。」

面對消費者質疑建商炒房，Sunny駁斥：「建設公司絕對不是炒房的元兇！」他解釋：「房價並非建商說了算，而是由核心都會區的價格向外遞減，形成相對值，建商的定價策略，必須參考周遭行情，無法隨意開高價。」

他進一步指出，建商其實不樂見房價暴衝，反而希望房價「穩穩的走，成交量穩穩的上來」，因為房價飆漲必然引來政府監管，反而不利於長期經營。

▲針對網友最關心的「建商為何不降價」問題，Sunny直言：「我有降啊！」。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

最後，針對網友最關心的「建商為何不降價」問題，Sunny直言：「我有降啊！」他表示，自家新案直接降價15%，且是從比市場行情低的基期再往下殺。

Sunny認為，有些建商不願降價，是怕得罪前期的客戶，因此選擇以「送精裝修、送冷氣、送家電」等方式，但他認為這是「很爛的方式」。

Sunny強調，自己寧願選擇「實打實」地將錢退給客戶，例如透過合約重簽或尾款折讓，讓在房市高峰期選擇相信力揚開發的客戶，不會因房價回檔而蒙受損失。

他堅定地表示：「我希望我要降的時候，就是我直接把客戶叫來跟他講說，現在市場反轉，我知道你當時會買高價，但是我不希望當初支援我力揚開發這間公司的客人，去受到錢上面的損害。」這番話，不僅展現了建商的擔當，也為房地產市場注入了一股清流。