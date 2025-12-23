苓雅清潔隊舊址變身28樓住宅　隆大投資55億拚2032完工

▲高雄環保局苓雅清潔隊機關辦公室舊址公辦都市更新案，隆大（5519）得標後，23日與高市府完成簽約。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
高雄市推動大眾運輸導向開發（TOD）再添新案。高雄環保局苓雅清潔隊機關辦公室舊址公辦都市更新案，隆大（5519）得標後，23日與高市府完成簽約，將投資55.67億元，規劃興建3棟住宅大樓，整體開發規模預估約1.7萬坪，最快2032年完工，開賣時間未定。
「苓雅區五權段886地號公辦都市更新案」23日由高雄市副市長林欽榮與隆大營建董事長陳武聰完成簽約。陳武聰表示，隆大將全力投入本案，投資55.67億元，打造樓地板面積達1.7萬坪的開發量體，預計規劃樓高28層、地下6層，約400戶的2~4房，預計快2032年完工，開賣時間則未定。
林欽榮表示，該基地位於苓雅區林德里，坐落於三多二路與和平一路口，前身為環保局苓雅清潔隊機關辦公室，屋齡已逾60年，達到耐用年限。清潔隊遷移後，市府2024年12月12日公告劃定為都市更新區，並移交捷運工程局辦理後續活化招商，正式啟動更新再發展。
▲該案整體開發規模預估可達1.7萬坪，並配合淨零碳排政策，取得銀級綠建築及耐震標章，最快預計2032年完工。（圖／記高雄市府提供）
更新完成後，市府並可取得270坪日間照顧中心及150坪環保局辦公室等公益設施，並以100%權利金方式分配，預估可挹注26.2億元權利金至捷運建設基金。
高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該案緊鄰輕軌五權國小站，符合近年自住與換屋族偏好的TOD條件，對周邊中古屋與未來新案價格皆有支撐，該區目前單價落在4字頭，預估未來開價也要站上5字頭。
高雄捷運局吳嘉昌局長表示，高雄市長陳其邁上任以來，捷運土地開發簽約案件已累積8案，預估可為捷運建設挹注逾500億元資金，之後還有R17站A5基地、O9聯合開發案BC基地及前金區後金段3案陸續推動，進度最快的是O9聯合開發案BC基地，最優申請人為聯上建設，預計明年農曆年前簽約。
