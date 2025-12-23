送飲料遭炎上！UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水漂

▲UG中山南西店的房東是交通部臺鐵公司 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

張文隨機殺害民眾造成3死11傷，各界哀悼傷亡的無辜民眾，但手搖飲「UG Tea」遭批置入性行銷，引發討論。事實上，UG中山南西店在本月才開幕，經查房東是由交通部100%持股的臺鐵公司，專家估該店面月租40萬元。

手搖飲「UG Tea」樂己老闆送飲料、花束至中山商圈誠品南西店，悼念遭張文攻擊而傷亡的無辜民眾，但遭批置入性行銷，引發網路社群一片罵聲，UG母公司聯發國際董事長鄭凱隆21日開記者會鞠躬道歉。

事實上，「UG中山南西店」今年12月13日才開幕，進軍中山商圈，該店位於南京西路18巷，也就是中山站綠帶公園側，地點精華。

經查謄本，該店面登記25坪，再經比對該房東為國營臺灣鐵路公司，為交通部100%持股的公司，其於2024年以買賣取得該店面，賣方則為中華民國，但未見實登，其應為管理單位間交易。

▲UG中山南西店緊鄰捷運中山站1號出口 。（圖／記者項瀚攝）

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「該區連3間店面都由臺鐵公司長期持股，為更簡化管理，招標給一間廠商、廠商再分租，過去由招商業者標下轉租給鮮芋仙等店家，本次則由爭鮮壽司包下，再轉租給UG、服飾店。」

記者實地走訪，爭鮮壽司預計在明年1月開幕，另一三角窗則尚未進場裝潢。

韋昀廷表示：「中山商圈人潮量大，除了百貨，還有許多特色小店、市集，符合年輕人潮流趨勢，可說是全台灣最強的商圈，以UG的店面來看，月租金估達40萬元。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「UG中山南西店地段相當精華，緊鄰人潮最多的南京西路，幾步路就到捷運中山站1號出口，不僅人潮多、曝光效益也不錯，對於快速崛起、想插旗精華地段的業者來說，該店面點位相當合適。」

▲UG中山南西店整理。（AI協作／記者項瀚製作，經編輯審核）

