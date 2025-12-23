馬上被問加多少！他下斡旋「1態度」卡關　過來人秒懂：撐住

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

談價環節常讓買房族超鬱悶，就有網友表示，最近看上一間「很喜歡很喜歡」的房子，開價1288萬元，他下斡旋1050萬元卻遭到拒絕，疑似因為太明顯表現出喜歡，被不斷追問加價空間。原PO進退兩難，直言現在局面有點僵，不知道下一步該怎麼做，話題引發討論。

該位網友在Threads表示，物件開價1288萬，他下斡旋1050萬卻失敗，疑似是因為被發現真的很喜歡該物件，之後對方頻頻詢問是否能再加價。他在詢問有經驗的朋友後，被建議等屋主先降價，再從低一點慢慢往上談，避免太快亮出底牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

可房仲不斷釋出「有機會談」、「但差距不能太遠」的說法，他只回覆需要再跟家人朋友討論幾天，卻也感覺局面逐漸僵住，不知道下一步該怎麼做。

過來人經驗談 第38間之後再做決定

貼文一出，引來大量買房經驗分享，有人直言不要急著加價，撐住心態很重要；也有人分享曾經開價差很大，最後仍順利成交的經驗，認為賣方其實最怕無人問津。不少人也提醒要先抓好自己能負擔的最高總價，包含仲介費與其他稅費，並建議別把自己綁死在單一物件上，「房子很看緣分」。

網友紛紛留言，「下斡旋失敗，就先再去看其他建案。跟仲介說你有興趣，但價錢就是這樣，加一點可以談，如果沒緣分就算了。」「案件絕對不只一間，你說很喜歡很喜歡，那目前就是你第一順位。那你看看你第二喜歡的1050會成交嗎？還是真的也差很多」、「如果你打算看100間房子，前37間房子請不要做決定，只要記得當中最棒的那間。第38間開始，只要比之前最棒那間還吸引你就直接購買。這樣買到心目中100分房子的機率最高。」

貼文還引來知名部落客「我是小生」分享，「有先問過這物件賣多久嗎？價格可不可以談很大程度取決於屋主的態度，態度取決於賣多久，有沒有真人下斡，如果剛開賣2個月你又是第一組下斡的，那屋主八成會再等，仲介嘴再油也很難議。」