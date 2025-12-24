▲30分鐘直達信義區！礁溪「2字頭」輕奢宅，雙北族搶卡位。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

高房價壓力持續升溫，不少雙北通勤族開始尋找更具CP值的移居新選擇。位於「台北後花園」宜蘭礁溪的建案「蘭田遇」，主打2房總價538萬元起即可入手，成功吸引市場目光。宜蘭礁溪串聯宜蘭市、礁溪與頭城三大生活圈，不僅坐擁山海稻田與礁溪溫泉的療癒生活環境，車程約30分鐘即可直達台北信義區，兼顧通勤效率與生活品質，加上相對親民的總價優勢，讓「蘭田遇」成為不少雙北通勤族關注的焦點。

▲▼宜蘭礁溪的建案「蘭田遇」，主打2房總價538萬元起即可入手，成為不少雙北通勤族關注焦點。



和通開發特助朱晉緯指出，對比雙北動輒數千萬元起跳的房價，「蘭田遇」二字頭、538萬元起的輕奢兩房產品，對通勤族極具吸引力。他表示，以約30分鐘通勤時間來看，新北房價約為此區的3至4倍，台北市甚至高出6至7倍；「蘭田遇」價格親民，卻能享有完整生活機能與居住品質。目前主要客群以雙北通勤族與在地首購族為主，其中雙北買盤占比約三至四成，整體成交率達六至七成，市場反應相當熱絡。

▲▼和通開發特助朱晉緯指出，目前主要客群以雙北通勤族與在地首購族為主，市場反應相當熱絡。

在交通與產業利多帶動下，宜蘭發展持續升級。高鐵延伸宜蘭計畫預計2036年通車，台2線、台62線延伸工程也正積極推動，進一步打通宜蘭與北台灣生活圈；加上宜蘭科學園區帶動產業進駐與就業機會，為在地發展注入新動能。「蘭田遇」坐擁背山面海的自然條件，展現宜居優勢，同時榮獲雙國家金獅獎肯定，並取得國際 SGS 社區認證標章，成為結合交通、產業與環境優勢的指標型住宅。

▲「蘭田遇」坐擁背山面海的自然條件，價格親民卻能享有完整生活機能與居住品質。

▲在交通與產業利多帶動下，宜蘭發展持續升級，加上宜蘭科學園區帶動產業進駐與就業機會。



朱晉緯進一步說明，「蘭田遇」基地面積約674坪，規劃58戶電梯華廈，外觀以簡約淺色調搭配金屬線條，呈現現代美感。結構採用166根基樁搭配筏式基礎，並使用RC浴室隔間，從防震到防水細節皆嚴謹把關，並具備完整生產履歷，讓購屋者住得更安心。全案一樓規劃全平面車位，並設置無障礙電梯，照顧長者與孩童需求，社區戶數單純，提供24小時保全與包裹收發服務，強化居住安全感。此外，和通開發近期也在烏石港重劃區推出全新完工的山海景觀電梯別墅「和通悠謙謙」，為雙北客群提供更多元的購屋選擇。

▼「蘭田遇」榮獲雙國家金獅獎肯定，並取得 SGS 社區認證標章。

