新竹縣市剛需撐盤不退場　鴻柏建設接軌科技世代

記者陳筱惠／新竹報導

新竹縣市房市長期由科技產業主導，自住客群結構明確，買方不追短線題材，更重視品牌信譽與長期居住品質。在這樣的市場環境下，深耕新竹多年的鴻柏建設，被不少在地人視為「最懂新竹長線發展」的殷實品牌代表。

鴻柏建設早期推案節奏穩健，不盲目擴張，累積的多為自住口碑客群，包含地方士紳、醫師、科技主管等。過去在新竹市推出的「鴻韻」、「鴻磐」，竹北推出的「鴻一」、「鴻向」等案，入住後維持度高、轉手稀少，也讓鴻柏在新竹市場建立「住久、住好」的品牌印象。

隨著科技世代接班，鴻柏建設2017年啟動品牌2.0升級，在維持原有工程與品質標準下，進一步強化設計美學與產品定位，因地制宜規劃不同區域所需的產品類型，而非一套規格複製全市。這樣的轉變，也讓品牌在新世代科技族群中重新累積能見度。

此次品牌同時選址新竹市推出「鴻柏鴻序」、竹北高鐵特區推出「鴻柏鴻湛」，都是看準交通與園區雙核心所形成的長期剛需結構。

「鴻柏鴻序」基地位於中華路二段，隔一條路就是未來竹科擴大的「Ｘ計劃」開發腹地，「鴻柏鴻湛」則是選址竹北高鐵周邊，鄰近聯發科高鐵總部、站前宏匯廣場，兩處都是科技族長期居住聚落。

不僅是選址眼光精準，產品規劃上也因地制宜，以「鴻柏鴻序」來說，格局規劃3房、坪數規劃35~40坪，周邊擁有眾多明星學區，更適合小家庭居住，而「鴻柏鴻湛」則是規劃25～35坪、2~3房，總價避開4000萬元門檻的產品，成為目前最穩定的去化主流。

不過在這樣的房市中，地點好不見得能打動購屋族的心，在服務面，鴻柏建設延續「家的推手」品牌核心，導入HOMPRO服務系統，也推出八項安心保證，並非坊間輕諾的保證，而是從施工到入住，購屋族全週期守護的方案。

從施工說明透明化，每一個建案於施工期間主動舉辦施工說明會，讓住戶直接了解結構、工法與施工流程，設計與工程團隊面對面說明，購屋不再只看平面圖。

再到預售屋客製化客變服務，並提供專業室內設計師建議方案，協助依家庭結構與生活習慣調整格局與機能，減少入住後二次施工與成本。

更享有專屬生產履歷制度，每一戶皆建立專屬「生產履歷」，詳實記錄鋼筋、水泥、結構施工與建材檢驗過程，讓住戶清楚掌握房屋從無到有的每個細節。

購屋族最擔心的施工品質，鴻柏在工程期間關鍵工項清楚揭露，讓住戶即使未到現場，也能即時掌握建築品質與施工狀況。

到了交屋前第三方公正驗屋，交屋前建商主動聘請第三方專業驗屋單位進行超前檢測，站在消費者立場替品質把關，避免問題留到入住後才發現。

交屋後提供多元且即時的報修管道，讓住戶在使用過程中能快速獲得回應，降低居住疑慮。入住後房屋健檢制度，交屋後3~5年內，主動為住戶進行房屋健檢，協助檢視結構與使用狀況，延長建築壽命。

最後更是貼心，交屋後社區公設巡檢維護，交屋後一年內主動進行社區公設巡檢與管理建議，協助社區維持公共空間品質，確保整體社區價值長期穩定。

在地房仲分析，新竹房市雖歷經景氣迴圈，但真正具備剛需支撐的區段，仍集中在「科技就業核心＋高鐵交通節點＋品牌建商」三大條件，擁有三大條件的新案，屹立不搖。

鴻柏建設以地方殷實背景、穩健推案節奏，加上科技世代接班後的產品進化，正好站在這條長期需求軸線上。尤其是新竹縣市擁有「源源不絕的剛需」，在新竹這座以科技人才為主體的城市，自住客對住宅的期待早已超越坪數與價格，而是是否「住得久、住得安心、值得交付下一代」為主軸。

鴻柏事業群以不怕檢視的工程品質與長線服務思維，正好回應這群高學歷、高專業族群對居住品質的高度要求，而最重要的品牌信任感往往比短期價格更重要，能夠被在地人與科技族反覆選擇的建商，才是真正具備穿越景氣迴圈實力的長青品牌。