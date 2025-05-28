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竹南房價飆破42萬！已是天花板？　在地揭「碾壓淡水、基隆」真相

▲▼ 苗栗房市 。（圖／東森房屋提供）

▲苗栗竹南、頭份近年的房價漲幅驚人。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

苗栗房價一飛沖天，尤其竹南地區，每年飛漲「1個字頭」，目前均價來到4字頭，相當驚人。最新一集《地產詹哥老實說》邀請東森房屋竹南運動公園加盟店長饒心奣，他分享竹南、頭份房市概況，並指出當地人追不上房價的窘境。

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析竹南房市現況。

2021年竹南新案每坪均價僅18萬元，之後以「每年1個字頭」的速度飛漲，現在均價來到42萬元，相當驚人，緊鄰的頭份房價漲幅也頗為驚人。饒心奣表示：「飛漲原因是當時疫情後，資金氾濫，加上科技園區效應，有自住、也有投資，推升房價。」

饒心奣表示：「竹南、頭份距離竹科近，開車通勤只需20~30分鐘，吸引不少講究清幽環境品質的園區客，加上竹南、頭份本身具有竹南科學園區，並有台積電進駐，自然也吸引置產買盤湧入。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲饒心奣介紹，竹南火車站東側、大埔重劃區都是苗栗當地的購屋熱區。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

饒心奣介紹：「竹南火車站東側是當地購屋熱區，也就是後站商圈一路到藝文中心，區域夜市和商家多，又鄰近百貨商場，生活機能便利，加上坐擁運動公園、藝文中心，提升居住品質，該區近年吸引不少建商拆旗推案，新大樓越來越多。」

另外，大埔重劃區也是很熱的區塊，饒心奣介紹：「該區最大優勢為隔壁就是台積電，最初從2字頭開始賣，現在也來到5字頭行情。」若想找房價較親民的區塊，他建議：「可以關注竹南前站，該區屬於早期開發，可以買到總價千萬元內的電梯、600~700萬元的透天產品。」

饒心奣觀察：「竹南、頭份有8成以上買盤來自外地客，當地客只占了約1~1.5成，原因是當初房價飆漲時，許多在地長輩都看跌，建議先不要買，但等到漲上去後，自備款不足，就追不上房價了。」

饒心奣表示：「雖然當前竹南、頭份買氣下降，成交量較為低迷，房價短期內難再上衝，但目前價格沒有明顯回跌，惟部分屋主願意降價。」

竹南、頭份有什麼缺點嗎？饒心奣表示：「目前該區醫療資源比較不充沛，另外就是隨人口逐漸進駐，原本那種人少、清幽的感覺漸漸消失，上下班時間也出現塞車現象。」

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲雖然當前竹南、頭份買氣也下降，價格沒有明顯回跌。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：苗栗竹南頭份房價買房東森房屋地產詹哥老實說

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