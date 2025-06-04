7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬　靠1招神逆轉

▲7年級生小資族Tiffany分享買預售交屋差點被斷頭的故事。（示意圖／記者賴志昶攝）

記者項瀚／台北報導

最新一集《地產詹哥老實說》邀請7年級生小資族Tiffany，分享她買預售交屋差點被斷頭的故事。同時節目也邀請法拍小哥陳俊廷，闡述在央行第七波信用管制下的斷頭亂象，以及可以用什麼方式化解斷頭危機，以Tiffany的案例來說，就是透過借名登記。

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▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，7年級小資族分享交屋時險斷頭的驚險歷程。

Tiffany原先在南部租一間小套房，幾年前以約200萬元的價格買下，之後礙於空間有限，便決定購置一間具優付條件的預售屋，因此自備款籌措壓力不大，以2成計算只有近200萬元左右，在家人的幫忙下，應是可以順利交屋的。

不料，去年919遇到央行第七波選擇性信用管制，規定二屋限貸5成，一口氣要擠出400多萬元自備款，但Tiffany又捨不得賣掉第一屋，也認為若與銀行簽換屋切結，成功的機率不高，因此面臨預售斷頭風險，之後是在陳俊廷的協助下，走借名登記，才成功解套。

▲陳俊廷（中）直言，央行的第七波選擇性信用管制宛如「無差別攻擊」。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

陳俊廷表示：「央行貸款限縮、成數降低，打到體質好的投資置產客，也打到一般的換屋老百姓，等於是無差別攻擊，面對第二屋限貸5成的預售交屋斷頭危機，基本上只有3招可以化解，實務上與銀行簽換屋切結，可能願意配合的銀行不多。」

首先，陳俊廷介紹：「就是清空名下科目一房貸，也就是把購屋房貸清償，再轉成科目四房貸，也就是理財型房貸。」第二，他說：「就是先行賣掉第一屋，以回租的方式繼續居住。」

第三就是借名登記，也就是陳俊廷幫Tiffany的處理方式。但他提醒：「借名登記要注意2風險，分別是登記人的債務風險、生命風險，不然房子可能就變成別人的了。」

▲購屋借名登記要留意債務風險、生命風險。（示意圖／Unsplash）

面對現在銀行資金水位不足、央行選擇性信用管制，陳俊廷坦言：「大量交屋且投資客集中的區域，確實較容易面臨斷頭風險，此外就算是首購族，也建議不用去排新青安，因為人實在太多，建議直接申請一般的首購房貸，以借得到錢爲優先考量。」