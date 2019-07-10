ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

不婚不生！她想搬外島「幻想房價低廉」　當地人急打臉…跟高雄差不多

ETtoday房產雲

▲澎湖三天兩夜。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澎湖看海好愜意！（示意圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／綜合報導

日前一名男網友感嘆自備款不夠，心想買夜總會旁的房子，房價可能會比較低！近日有一名女網友則主張不婚不生，自認外島房價比較親民，好奇詢問「住外島是什麼感覺？」文章掀起當地人關注，有人哀嘆房價不低廉，但養小孩很便宜。

一名女網友在PTT「WomenTalk」透露，從來沒去過外島，過去刻板印象中，「醫療資源、教育非常匱乏」，不過好處是能隨時親近大海，一望無際的視野可放鬆心身，並推測「房價應該低廉？這算優點？」

原PO好奇發問，「住外島是什麼感覺？」假設一生不追求名利富貴，也不打算結婚、生兒育女，也不想扛房貸壓力，這種單身情況下，「是不是很適合搬到外島？」

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲▼不婚不生！她想搬外島「幻想房價低廉」　當地人急打臉…（圖／翻攝PTT）

▲網友分享優點，經費補助多、就學保障名額、國中前免學費！（圖／翻攝PTT）

文章掀起熱議，當地人曝真相「整天只想往本島跑，給你參考」、「房價不低廉QQ」、「房子有的也被炒到一千多萬（元）」、「房價並不低廉，比台北便宜，但大概跟嘉義、台南、甚至高雄差不多，（以澎湖來說）教育資源確實不豐富，但軍公教人口比例不低，所以整體而言對教育算重視，物價並沒有特別便宜（因為很多東西從台灣運來） ，住市區的話感覺很方便，因為每個地方距離都很近，好吃的東西也不少，空氣確實不錯，有空可以來玩看看哈哈，澎湖蠻多外地人來工作的，有的人就是喜歡悠閒美麗的小島生活」、「我之前在馬祖南竿當兵…窮山惡水」、「房價沒比較便宜，但醫療真的比較缺乏」。

關鍵字：外島買房房價醫療單身

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4225

買卡比獸玩偶！他一開箱「圓肚擠出腸子痕」看呆　下秒解壓縮…萌樣療癒翻

許多人都喜歡逛拍賣APP，用手機就能輕鬆下單，但這樣的購物方式還是有風險，因為寄來的實物可能和圖片會有相差。一名男網友表示，他從某拍賣APP買來《精靈寶可夢》中的卡比獸玩偶，收到的時候秒看傻，「是不是..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4225

「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

大陸微博近日瘋傳一道令老師和家長吵翻的數學題，題目是「20÷2X=5，X=？」許多人看完後都認為答案明顯是2，不過老師卻說，題目考的是「同級運算」原理，應該由左邊開始算到右邊，所以正確解答為0.5。不..

4小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4224

18歲妹被肉搜霸凌…805字淚喊：我挺得住！健身教練男友嗆韓粉「跟猩猩一樣」

高雄鹽埕區一家甜點店「罷韓」惹出風波，將原價70元的香蕉煎餅，推出「發大財特價」一份1000元，該活動讓一名楊姓女韓粉大暴走，當眾怒嗆18歲女學生，事後該名女學生被不理性的網友肉搜辱罵，她也氣得寫下8..

7小時前

//cdn2.ettoday.net/images/2666

影／客才裝冷氣就罵不冷「這什麼東西」　家電商一看超傻眼…妻：同行保證遇過

一名人妻分享賣家電產品老公遇到各種客人的情況，遇過有當天才裝冷氣的客人反映不冷，結果到了現場一看超傻眼。她也給同行建議，「現在手機功能非常好，請多多使用視訊功能。」

9小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4166

高中妹加油站打工：怎沒看到你老婆？　一周後接駕駛電話傻住…神明開示了

一名曾擔任過加油員的女網友分享工作時看到的一幕景象，沒想到她事後接到客人打來的電話，因此去問神，「其實神明說，祂也是不小心被妳看到。」

8小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4223

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊：你們與惡，沒距離

高雄某甜點煎餅店為諷刺市長韓國瑜，將原價70元的香蕉煎餅打出活動，限定韓粉需花1000元購買，引來一名楊姓女韓粉在店內大嗆18歲女學生。事後，許多韓粉看到報導紛紛灌爆女學生的IG，用不雅言詞辱罵，氣得..

22小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4223

影／1年出國2次！夫妻破10萬月薪...自爆「超級爽生活」　網點破血淋淋現實

一名網友和老婆雙薪超過10萬，小倆口生活愜意，1年出國2次，每周都能出門看電影、吃餐廳，日常花費也沒什麼顧忌，還2年換一次iPhone，他不禁自豪地說，「超級爽吧」。看完他的敘述，部分網友認為是反串文..

7月9日 18:50

//cdn2.ettoday.net/images/4223

用「OOO蓋泡麵」神招曝光！萬人秒餓推爆...根本超強生活智慧王

近日有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享最新神招，只見他PO出一張照片並表示「晚餐正在煎蛋時，突然想吃泡麵，發現沒東西可以蓋，於是乎...」從照片中可見泡麵的碗上蓋著一張剛煎好的「荷包蛋」，甚至還淋..

19小時前

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

讀者迴響

熱門新聞

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看..

3女租便宜老公寓「柴犬狂撞門」..

高雄男曝260萬買房攻略　網跪..

兒躺床秒睡！他摩鐵激戰：活受罪

停2車格…翁狂檢舉　女1句話擊..

韓國瑜太普上新光租屋內部照曝　..

美國表弟月薪10萬　他嘆：領3..

低調富人買房0貸款　高雄最有錢..

35歲男想買房被家人擋！他心酸..

老球館荒廢5年後　華麗變身頂級..

ETtoday房產雲

最新新聞more

聯合報舊址改豪宅　單坪破200..

看準建設利多　亞洲新灣區1字頭..

她想搬外島「房價低廉」…網打臉

意外險、旅平險怎麼選？　保險業..

5處都更案釘子戶當心！　新北市..

兒躺床秒睡！他摩鐵激戰：活受罪

女大生寒假回家…她短租嗨爆

小北百貨回來了！　打破江翠北側..

35歲男想買房被家人擋！他心酸..

共有不動產如何切割？地政士一招..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366