不婚不生！她想搬外島「幻想房價低廉」　當地人急打臉…跟高雄差不多

▲澎湖看海好愜意！（示意圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／綜合報導

日前一名男網友感嘆自備款不夠，心想買夜總會旁的房子，房價可能會比較低！近日有一名女網友則主張不婚不生，自認外島房價比較親民，好奇詢問「住外島是什麼感覺？」文章掀起當地人關注，有人哀嘆房價不低廉，但養小孩很便宜。

一名女網友在PTT「WomenTalk」透露，從來沒去過外島，過去刻板印象中，「醫療資源、教育非常匱乏」，不過好處是能隨時親近大海，一望無際的視野可放鬆心身，並推測「房價應該低廉？這算優點？」

原PO好奇發問，「住外島是什麼感覺？」假設一生不追求名利富貴，也不打算結婚、生兒育女，也不想扛房貸壓力，這種單身情況下，「是不是很適合搬到外島？」

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▲網友分享優點，經費補助多、就學保障名額、國中前免學費！（圖／翻攝PTT）

文章掀起熱議，當地人曝真相「整天只想往本島跑，給你參考」、「房價不低廉QQ」、「房子有的也被炒到一千多萬（元）」、「房價並不低廉，比台北便宜，但大概跟嘉義、台南、甚至高雄差不多，（以澎湖來說）教育資源確實不豐富，但軍公教人口比例不低，所以整體而言對教育算重視，物價並沒有特別便宜（因為很多東西從台灣運來） ，住市區的話感覺很方便，因為每個地方距離都很近，好吃的東西也不少，空氣確實不錯，有空可以來玩看看哈哈，澎湖蠻多外地人來工作的，有的人就是喜歡悠閒美麗的小島生活」、「我之前在馬祖南竿當兵…窮山惡水」、「房價沒比較便宜，但醫療真的比較缺乏」。