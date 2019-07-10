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客才裝冷氣就罵不冷「這什麼東西」　家電商一看超傻眼…妻：同行保證遇過

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▲▼冷氣。（圖／資料照）

▲夏天到了，許多人都會吹冷氣。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

「不要卯起來打電話，一天4、5通非常崩潰…」一名人妻分享賣家電產品老公遇到各種客人的情況，遇過有當天才裝冷氣的客人反映不冷，結果到了現場一看超傻眼。她也給同行建議，「現在手機功能非常好，請多多使用視訊功能。」

這名人妻在「爆怨公社」臉書社團說，老公常接到客人打來的電話，要求到對方家裡看一下。她分享老公遇到3名客人的案例：

客人A：冷氣無法關機，你現在來看？我要出門！冷氣沒有關機，我出門浪費電！
原PO老公：請問大約是怎麼樣情形？
客人A：遙控器怎麼按都沒反應？
原PO老公：請問遙控器有沒有螢幕？沒有螢幕就是沒電囉！麻煩請換電池試看看？
客人A：嗯…沒電。

▼原PO客人接獲客人反映，到現場一看超傻眼。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）

▲▼清洗冷氣,冷氣保養,空調系統清洗,冷氣發霉,過敏,塵螨,冷氣濾網,夏天。（圖／記者姜國輝攝）

客人B：冷氣開機了，可是沒辦法調溫度？你可以過來看看？
原PO老公：大約什麼情形？
客人B：按一下遙控器，螢幕就跳一下？
原PO老公：電量不足時，遙控器也是沒辦法正常使用喔！麻煩請換電池試看看！

客人C：冷氣沒辦法開機耶！才剛剛裝1個月耶，有沒有搞錯！你過來看看！熱死了！
原PO老公：好，我現在有空，我15分鐘左右過去。
（到了以後）
原PO老公：先生～冷氣主機電源沒有顯示喔！麻煩一下電箱在哪裡？
客人C：在客廳。
原PO老公：不好意思！你家電燈沒辦法開！不好意思！你家電視沒辦法開！不好意思！你知道你家都沒電嗎？

▼有同業說，「濾網自己死都不洗，一直吵不冷的也一堆。」（圖／示意照／記者姜國輝攝）

▲▼清洗冷氣,冷氣保養,空調系統清洗,冷氣發霉,過敏,塵螨,冷氣濾網,夏天。（圖／記者姜國輝攝）

原PO說，只要有遙控器的電器產品，像冷氣和電視沒辦法控制使用，請換電池可以嗎，「不要卯起來打電話，一天4、5通非常崩潰。」

「還有一個非常經典，只要同行保證遇過」，原PO說，「早上剛裝完冷氣也當場測試給客人，有冷、有涼，然後下午馬上打電話罵，『冷氣剛剛買、剛剛裝，這什麼東西』。一過去看，你開『送風 』、『送風 』、『送風』，什麼鬼？」她想給對同行說，「現在手機功能非常好，請多多使用視訊功能。」

對此，有同業共鳴地說，「我之前修電腦的時候碰過延長線開關沒開，在靠么說壞了」；原PO回，「真的，我還遇到冷氣用延長線的，插頭整個焦黑。」還有人表示，「聽過遙控器送修，查修結果電池放反。」

一名同業指出，「妳的C案例，我有同感」，因有客人反映「喂，師傅，我家第四台無法收視」；他到了現場，「我暈倒了，整排的透天屋台電停電，哪來的電可以看電視？」也有人說，「濾網自己死都不洗，一直吵不冷的也一堆。」

關鍵字：冷氣爆怨公社

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