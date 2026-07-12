「出站就是家」代價大　聯開宅之王每坪比周邊貴50萬





▲永春站「E.A.T國際館」奪下聯開宅之王，其每坪房價比周圍高出50萬元以上。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

雙北捷運聯開宅、各站周圍房價比較曝光，永春站「E.A.T國際館」奪下「聯開宅之王」，其每坪房價比周圍高出50萬元以上，價差超過50%。而價差最小的是小碧潭站「美河市」。

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永慶房產集團據實價登錄統計，雙北捷運聯開宅近2年平均單價，並與該捷運站周邊800公尺範圍內住宅房價進行比較。其中，永春站「E.A.T國際館」與周邊住宅每坪均價價差50萬元以上，而小碧潭站的美河市每坪則僅價差7.1萬元。

觀察聯開宅與周邊住宅價差最大的前5名，房價均較周邊住宅高出4成以上，其中價差最大的永春站「E.A.T國際館」平均單價148.9萬元，比周邊住宅貴53.5萬元，價差約56.1%，若以20坪住宅估算，總價差距超過1000萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「永春站『E.A.T國際館』鄰近信義商圈與市府生活圈，有地段優勢，就業人口眾多、居住需求穩定，且是信義區知名社區，加上以小坪數產品居多，每坪價格也較容易被拉高，且明顯高於周邊住宅。

▲台北捷運聯開宅與周邊房價價差最大前五名。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

位居第二、三名的新埔站「新巨蛋」和七張站「環遊市西華館」，每坪單價則比周邊住宅貴27萬元至30萬元左右。

陳金萍指出：「『新巨蛋』具備商圈與生活機能優勢，該站10分鐘直達北車，加上屬區域指標大型社區，且以小坪數居多，也進一步推升每坪單價。」

陳金萍指出：「『環遊市西華館』位於新店的核心地段，捷運兩站就能進北市，也是區域具指標性社區，且以套房居多，使平均成交單價明顯高於周邊住宅。」

▲台北捷運聯開宅與周邊房價價差最小前五名。（AI協作圖／資料來源：永慶，記者項瀚製作，經編輯審核）

再觀察與周邊住宅價差相對較小的聯開宅，前三名與周邊住宅單價差距不到2成，其中價差最小為小碧潭站「美河市」，平均單價70萬元，僅比周邊住宅貴7.1萬元，價差幅度11.4%。

陳金萍表示：「『美河市』雖為知名聯開宅，但鄰近央北重劃區，近年有不少新案推出，帶動周邊房價持續上升，使聯開宅與周邊住宅的價差相對較小。」

東森房屋新店央北加盟店東陳振瀅補充：「『美河市』規劃有中大坪數，還有事務所戶別，都會稍微拉低整體均價，而央北重劃區目前行情已站上9字頭，未來等十四張重劃區開案，區域行情又會再拉抬一波。」

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