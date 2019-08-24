1條13元！人妻回購N次「神等級抹布」黑垢bye　網激推擦頭髮：超吸水

▲除了擦廚房黑霉垢，有網友大推，可擦濕頭髮！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

日前有網友分享好市多廚房紙巾，主打水洗重複使用、吸水吸油效果強等，一度掀起搶購風潮！近日ㄧ名人妻則是大推一款「車用纖維擦拭布」，本體根本是廚房萬用抹布，她實測，只需拿肥皂搓洗，就可清洗黑色污垢，效果令人吃驚，尤其平均一條只需13元，引發婆婆媽媽們暴動喊買。

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享萬用小物，21日去逛賣場時，回購一款「被汽車耽誤的廚房神器」，她笑稱，一大包扛回家後，讓婆婆都看傻眼，好奇直問「是要洗車子？」

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▲原PO已回購多次！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO解釋，正因為是車用抹布，「吸水性強，黑污垢容易洗的掉」，並無私傳授使用方法，「用南橋肥皂輕輕搓洗就可以洗得掉！」實際查詢資訊，這款科克蘭超細纖維擦拭布一包共36入，官網價格549元，賣場為489元，等於一片13元左右，難怪讓原PO狂推「超便宜又好用！」

實用文曝光後，掀起大批網友豎起大拇指，紛紛回應「我也是拿來萬用，廚房、汽車上、機車上，拿來當毛巾也不錯」、「用了就丟也不心痛」、「我覺得用廚房超好用，而且擦桌子的時候水份都被吸乾，你有看說明書嗎？上面禁止放入熱水中」、「拿來當擦手巾超級吸水」、「我幫女兒洗頭都拿來擦女兒頭髮，瞬間吸走90%水份」、「擦地板超好用」、「吸水力強，要避開熱鍋邊，會變硬」、「可以重複使用喔」、「好用，但是太大條 我都剪一半欸」。

▲平均一條只要13元！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

不過，有網友使用後卻直呼有異味，「廚房用會很臭！」其他熱心網友回應，「要用鹽巴洗過才不會覺得黏黏的」、「小蘇打粉+洗碗精+50度溫水浸泡1小時後再洗」、「用一點點點漂白水在泡水裡就會去臭了，大概1:100」

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